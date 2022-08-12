新一輪消費經已發放，永安旅遊推出3大優惠，由即日至9月30日，永安旅遊會員可透過永安旅遊網或手機APP搶購各類激筍優惠，除了全網通用產品推廣碼優惠最高勁減$200，更有香港酒店/套票、全線機票、美食/環球好貨產品、一天遊/維港遊產品及AlipayHK支付寶優惠最高勁減$500。即日至8月31日逢星一至五中午12時，指定產品限量搶購低至66折優惠，優惠名額有限。此外，更特別推出手機APP會員「酒店/港玩港食消費獎勵任務」及消費券限定加碼賞，豐富獎賞，勿失良機！
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日報
永安旅遊2022消費券 3大著數優惠
新一輪消費經已發放，永安旅遊推出3大優惠，由即日至9月30日，永安旅遊會員可透過永安旅遊網或手機APP搶購各類激筍優惠，除了全網通用產品推廣碼優惠最高勁減$200，更有香港酒店/套票、全線機票、美食/環球好貨產品、一天遊/維港遊產品及AlipayHK支付寶優惠最高勁減$500。即日至8月31日逢星一至五中午12時，指定產品限量搶購低至66折優惠，優惠名額有限。此外，更特別推出手機APP會員「酒店/港玩港食消費獎勵任務」及消費券限定加碼賞，豐富獎賞，勿失良機！