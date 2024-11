永明金融調查：二型糖尿病對患者財務和精神健康構成潛在影響

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構,為個人及機構客戶提供資產管理、財富、 保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務,當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2024年9月30日止,永明金融管理的總資產為15,100億加元。如欲了解更多資訊,請瀏覽www.sunlife.com。



Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市,交易代號為「SLF」。 Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司(於百慕達註冊成立之有限責任公司)為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。



編輯垂注:所有數字均以加元為單位。