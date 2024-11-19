永明金融調查：二型糖尿病對患者財務和精神健康構成潛在影響

- 在香港糖尿病患者當中，有四分之一（25%）受訪者表示糖尿病對生活構成「嚴重」或「重大」的財務影響，其中83%的患者無法負擔定期接受適當護理所需的費用。
- 55%的非糖尿病患者表示「非常擔心」或「擔心」確診二型糖尿病所帶來的財務負擔。
- 68%的糖尿病患者表示，他們的精神健康受到負面影響。
- 然而，有55%的受訪者從未接受過血糖篩查。
香港 - 2024年11月19日 - 永明金融亞洲發表最新研究，闡述二型糖尿病患者的潛在生活開支，以及該病對財務和精神健康的影響，凸顯出教育、預防和接受護理的迫切性。
永明金融《健康習慣締造更健康的未來：亞洲的糖尿病預防情況》調查訪問了來自香港特別行政區、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南的3,647名人士，了解他們對糖尿病風險因素、治療及預防的認知。調查包括600名目前患有二型糖尿病的患者，深入了解糖尿病患者的生活。
近數十年來，糖尿病病例出現流行病一般的上升趨勢，全球已有超過5.4億人確診糖尿病[1]，其中超過9,000萬人來自東南亞，預計東南亞的糖尿病成年患者人數將於2045年或之前飆升至1.52億人，對公共健康帶來嚴峻挑戰[2]。二型糖尿病是最常見的糖尿病類型，佔全球病例約90%。[3]
研究顯示，儘管病例數目大幅上升，但只有極少數人會積極採取行動降低患上糖尿病的風險，或了解更多有關糖尿病患者的狀況，而糖尿病帶來的不只是身體上的影響。
二型糖尿病對財務與精神健康構成潛在影響
除了影響身體健康外，糖尿病亦會帶來沉重的財務開支，令許多人無法獲得適當的醫療護理。在糖尿病患者當中，有四分之一（25%）受訪者表示糖尿病對生活中構成「嚴重」或「重大」的財務影響，其中83%的患者無法負擔定期接受適當護理所需的費用。
與健康方面的憂慮相比，糖尿病患者普遍更擔心財務問題。55%的香港非糖尿病患者表示「非常擔心」或「擔心」確診二型糖尿病所帶來的財務負擔，凸顯醫療保險保障的需要。
研究亦發現糖尿病對精神健康構成潛在影響，68%的糖尿病患者表示確診後精神健康受到負面影響。糖尿病亦對家庭和工作上構成社交影響，82%的糖尿病患者表示在確診後感到受家人和朋友批評，77%的患者因糖尿病而在工作上受批判或歧視。
香港永明金融有限公司首席客戶總監Amy Lo說：「自2012年起，永明金融已投入超過5,500萬加元，與策略性夥伴合作支援最受糖尿病影響的社區，在全球各地對抗糖尿病。是次調查讓我們明白到糖尿病不僅對患者健康構成嚴重影響，對家庭亦帶來沉重的經濟負擔。因此我們致力在產品設計上不斷作出優化，盡力為糖尿病人提供更周全的醫療及危疾保障。此外，我們亦與香港糖尿聯會長期合作，在社區層面上推動社會關注糖尿病，積極推廣預防糖尿病的訊息。 」
只有少數人有採取預防措施
糖尿病的風險在香港持續上升，但只有24%的受訪者每年接受二型糖尿病篩查，55%的受訪者從未接受篩查，以致出現意料之外的確診個案和原本可以預防的病例。
只有少數人定期採取預防措施，例如保持健康飲食、監測體重和血糖，以及恆常運動。每四個人當中就有一個人沒有確保子女有健康飲食，並有43%的受訪者沒有鼓勵子女多做運動。
許多香港人覺得營養資訊難以理解。29%的受訪者覺得難以辨別飲食中所隱含的糖分和脂肪，27%的受訪者覺得難以理解不同食物對自己血糖水平的影響。
永明金融與各個地區的醫院、醫療機構和基金會合作，使大眾得以接受血糖篩查、獲得營養建議和輔導，以及參與運動計劃、糖尿病護理方案，以及當地的兒童教育計劃，藉此讓大眾掌握監測自己糖尿病風險的能力。
缺乏運動增加糖尿病的風險
運動量減少，加上缺乏安全的運動場所，導致香港的糖尿病風險正在上升。超過三分之一（34%）的受訪者表示，過去五年運動量減少，尤其是較年輕的受訪者。表示運動量不足的受訪者當中，有35%的受訪者指自己所在地區缺乏安全而優質的運動場所。
設有方便使用的運動場所，對於大眾保持活躍、健康和充實的生活至關重要。自2023年起，永明金融與社會變革基金會Beyond Sport合作推出「Hoops + Health」社區計劃，透過提升亞洲各地社區使用籃球場地和教練的機會，鼓勵人們透過籃球投入運動和實現健康生活。「Hoops + Health」至今已幫助超過14,000名貧困社區的居民重拾活力，享受運動的樂趣。
常見迷思愈來愈普遍，反映有需要推動糖尿病教育
糖尿病是亞洲面臨最嚴重的公共健康問題之一，然而關於糖尿病的常見迷思卻愈來愈普遍，尤其是尤其是與風險因素有關的迷思。
每五個香港人當中約有一個（22%）認為，二型糖尿病只會影響超重人士，50%的人認為糖尿病完全是由於過量攝取糖分所致，54%受訪人士認為治療糖尿病必須注射胰島素。
調查亦發現糖尿病患者在確診前對風險缺乏認知。37%的受訪者表示，他們在確診前不了解或非常不了解糖尿病。超過三分之一的糖尿病受訪者（36%）在確診前認為自己的風險頗低，又或者完全沒有考慮過自己的風險，而只有1%的糖尿病患者認為自己的風險頗高。
調查結果顯示，對糖尿病風險和成因的誤解會妨礙糖尿病的預防、早期診斷和治療，因此進行相關教育非常重要。
醫學總監兼助理副總裁Steven Ho表示：「我們的研究顯示，消除大眾對糖尿病的重大認知落差極為重要，包括糖尿病的風險因素，以及早期診斷和預防的重要性。通過提高認知和破解常見迷思，我們讓每個人都可以為其健康作出明智的選擇透過採取各種預防措施，例如健康飲食、恆常運動和監測血糖水平，市民可以大幅改善健康狀況，甚至緩解病情。」
對二型糖尿病的治療缺乏了解
雖然糖尿病無法根治，但許多醫學專家表示，不少患者在確診後一年內，可以透過積極改變生活模式，例如健康飲食和多做運動來逆轉糖尿病。這些生活模式上的改變有助患者維持正常血糖水平，而無需使用胰島素。然而，大眾對逆轉糖尿病的可能性認知有限。只有46%受訪者相信，二型糖尿病可以在無需使用藥物的情況下受到控制。
只有少數糖尿病患者有積極嘗試逆轉病情。雖然有91%的糖尿病患訪者相信病情可以緩解，但大多數人都不相信可以在一年之內達成，儘管已有不少醫學專家表示有可能做到。
要讓大眾有能力有效地控制病情，必須向他們提供保健和醫療建議、教育他們最新健康管理策略、支援他們改變生活模式，以及提供容易獲得且價格相宜的食物和運動選擇。
編輯垂注
本次調查於2024年10月在香港特別行政區、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南於網上一共收集3,647名受訪者（包括每個市場超過100名二型糖尿病患者）的意見，並加以分析及得出調查結果。
有關調查結果的摘要請瀏覽此處 (只有英文版本)。
[1]資料來源：國際糖尿病聯盟：https://idf.org/about-diabetes/diabetes-facts-figures/
[2]資料來源：國際糖尿病聯盟：https://diabetesatlas.org/#:~:text=South%2DEast%20Asia,living%20with%20diabetes%20are%20undiagnosed.
[3] 資料來源：國際糖尿病聯盟： https://idf.org/about-diabetes/type-2-diabetes/
永明金融簡介
永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2024年9月30日止，永明金融管理的總資產為15,100億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.sunlife.com。
Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。 Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。
編輯垂注：所有數字均以加元為單位。