永明金融調查﹕退休人士正面臨通膨挑戰 隨著亞洲人口老化 年輕一代延遲退休以增加儲蓄

8%的退休人士對過去的理財決策感到後悔，最大的遺憾是未有精明投資（80%），其次是儲蓄不足（60%），以及未預留醫療費用（60%）。

46%的受訪者將在距離退休五年內才開始規劃退休開支。

年輕受訪者正在調整對未來的預期，包括延後退休，主要由於包括需要增加儲蓄（58%）、生活開支增加（47%），以及希望在老年仍活躍於職場（35%）。

香港 - 2024年11月7日 - 亞太地區面臨重大的人口結構轉變，預計至 2050 年，60歲以上的人口將佔總人口的近四分之一，永明金融的最新調查揭示本港退休計劃所面臨的挑戰和機會。該調查名為《規劃退休生活：從容面對未來》，收集來自中國內地、香港特別行政區、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南超過3,500名受訪者的意見，包括506 名香港受訪者，瞭解他們對樂齡生活的期望和規劃實踐。調查顯示，隨著退休生活規劃從依賴家庭和國家養老金制度，轉向個人儲蓄和投資，愈來愈多人渴望在老年時實現財務獨立。儲蓄退休金被列為現時香港工薪階層未來12個月內的首要財務目標。然而，許多人未能為財務現實做好準備，46%的受訪者將在退休前五年內才開始規劃退休開支，而令人擔憂的是，有17%的受訪者對退休開支毫無規劃。表示：「香港作為全世界壽命最長的地區之一，預期壽命愈來愈長，退休後的生活可能長達廿年以上。然而，我們的調查揭示，許多受訪者尚未為退休做好充分規劃。打工一族應及早儲蓄，並透過投資實現複式效應，保障晚年生活無憂。」表示﹕「亞洲的退休景觀正經歷深刻的變革，這一變革由由於壽命延長和不斷變化的社會規範所推動。我們的調查顯示，儘管獨立的財務安全被視為實現豐富退休生活的基礎，許多人仍未做好應對現實的準備。及早規劃和有紀律的儲蓄是從容迎接晚年生活的關鍵。」雖然多數受訪者會將至少10%的收入用作退休儲備，但令人吃驚的是，竟然有22%的受訪者並未預留資金。在被問及退休時收入來源的計劃時，平均預期有31%的收入來自現金儲蓄，反映大部分人或錯失通過投資來最大化退休收入的機會，以確保收入能夠跟上通脹的步伐。28%的退休人士承認，他們沒有為退休開支作規劃，11%的受訪退休人士因花費高於預期而感到措手不及，隨著通脹持續升溫，支出金額似乎有增無減；對此，年青一代應有所警惕。對於這類退休人士而言，導致花費高於預期的主因是整體生活開支（57%）和醫療費用（43%）。因此，不少人只能削減有關開支（71%），並放棄治療某些疾病（57%）。約8%的香港退休人士對過去的理財決策感到後悔，最大的遺憾是未有精明投資（80%），其次是儲蓄不足（60%），以及未預留醫療費用（60%）。有趣的是，年輕人似乎對即將面臨的挑戰瞭然於心，並相應調整他們的期望。香港上班族預計在66歲退休，比現今退休人士的平均退休年齡（61歲）延遲五年。同樣，12%的非退休人士已經主動推遲退休計劃，對比只有9%的已退休人士做出同樣的選擇，反映經濟環境和個人情況正不斷變化。延遲退休的主要原因包括需要增加儲蓄（58%）、生活開支增加（47%），以及希望在老年仍活躍於職場（35%）。51%預計將延遲退休的人士提到潛在的生活成本增加，而現今已延遲退休的退休人士中，則只有17%提到這一原因。我們還對兩個截然不同的群體進行了意見調查，分別為精心制定退休計劃的「優秀規劃者」和沒有制定任何退休計劃的「退休叛逆者」。前者在退休前提早五年以上開始規劃開支，預留其收入的10%以上作為退休儲備，並購買充足的保險及退休金產品。與「優秀規劃者」相反，「退休叛逆者」沒有保險和退休金保障，亦沒有為晚年進行充分的理財規劃和儲蓄，將兩者對比後發現有趣的見解。在亞洲地區，「優秀規劃者」更傾向於維持預期開支（73%對比31%），並且較不會對退休後作出的財務決策感到遺憾（14%對比40%）。「優秀規劃者」非常願意就退休規劃諮詢專業人士，例如金融機構和獨立顧問，他們對安享晚年和財務穩健更有信心。受訪者退休後的首要願望是擺脫每日工作的壓力和放鬆身心（35%），其次是與親友共度美好時光（22%），以及享受生活（18%）。晚年受訪者最擔憂的是健康問題和身體機能衰退（51%），這些因素可能使他們難以實現人生夢想。表示：「人口老化的問題日益嚴峻，在香港這個生活成本高昴的城市，通脹對退休人士財務的壓力尤為顯著，活用『三桶金退休理財策略』，將退休儲備分為短、中、長期三個桶子，能靈活應對不同階段的退休需求，並應善用退休計算機，必要時諮詢財務顧問，為自己制定全面的退休計劃。」：「確保不斷增長的年長人口的福祉，是社區共同面臨的挑戰。雖然健康是最重要的一環，但其與經濟保障、持續的工作能力、家庭和社會聯繫息息相關。透過鼓勵人們積極規劃退休的財務計劃、從容迎接退出勞動市場後的生活，我們將有機會重新定義何謂安全且健康的退休生活。」