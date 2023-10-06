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市場資訊
2023-10-06 07:30:00
日報

永續起行 時尚高峰（香港）2023西九舉行

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由香港特別行政區政府「創意香港」主要贊助，製衣業訓練局(CITA)、立法會陳祖恒議員辦事處、香港紡織及成衣研發中心(HKRITA)REDRESS、時裝企業持續發展聯盟(SFBC)、南豐作坊及WWF香港分會合辦的亞洲可持續時尚盛事「時尚高峰（香港）2023」，將於101112日一連兩日登陸西九文化區戲曲中心舉辦國際高峰會、時裝設計展覽及國際時裝匯演，主題定名「永續起行」，請來國際時裝界重量級人馬，展現香港發展可持續時尚的決心。

活動期望帶領社會各界，進一步推動可持續時尚發展，真正做到”Go Green, Wear Green”。是次匯聚了來自世界各地的知名設計師、時裝品牌、環保組織、製衣及紡織業持分者、教育及科研機構等，以多元角度展示可持續時尚趨勢。從政界、商界與時裝界不同角度帶出可持續時尚的未來。公眾可預先登記免費入場，一眾時尚愛好者和大眾絕對不容錯過。活動聯同香港W酒店推出驚喜折扣優惠，凡預先網上登記參加「時尚高峰(香港) 2023」，可憑會場取得的「時尚高峰(香港) 2023」入場證於1011日至17日在香港W酒店(W Hong Kong)3間餐廳，包括︰星宴中餐廳、KITCHEN餐廳及WOOBAR，享受八折優惠。亦可憑活動登記確認電郵享客房九折靈活房價優惠，住宿期限為20231010日至13日。
網站：https://www.fashionsummit.hk/zh-hant/

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