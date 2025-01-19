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2025-01-19 21:00:00

汪明荃、曾鈺成獻唱　情人節為香港中樂團籌款

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Liza & Friends 摯友樂聚VI - 香港中樂團籌款晚會

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90年代起，香港中樂團都會於情人節舉辦音樂會及晚宴，以樂聚友。今年情人節，在汪明荃的號召下，將於 21415日一連兩日呈獻「Liza & Friends 摯友樂聚VI - 香港中樂團籌款晚會」，眾多藝術家及政商界名人亦會出席，包括立法會前主席曾鈺成、工聯會榮譽會長林淑儀、「AO歌王」楊立門、立法會梁熙議員、醫管局前主席胡定旭、羅家英等。香港中樂團並於音樂會前後於裝飾奢華考究的「中國會China Club」舉行晚宴，為觀眾呈獻與別不同的體驗。

Liza & Friends 摯友樂聚 - 香港中樂團籌款晚會」過去好評如潮，今年Liza姐將繼續與曾鈺成先生擔任籌款委員會聯合主席，獻唱多首宋詞新譜如《青玉案．元夕》、《蝶戀花．春景》、《聲聲慢》及與羅家英演唱粵曲名作《荊釵記》（選段）。音樂會會由香港中樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰指揮，一眾善心賢達將為觀眾呈獻一系列精心編排的曲目，兩晚節目各有特色。

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音樂會門票現已於城市售票網有售；另特設情人節音樂會及「中國會」晚餐套票，觀眾可在音樂會前或後參與「中國會」晚宴，套票票價港幣$1500，可以Whatspp 9060 9967或於香港中樂團網站預訂。

Liza姐擔任籌款委員會聯合主席，獻唱多首宋詞新譜及與羅家英演唱粵曲名作《荊釵記》（選段）

情人節音樂會- Liza & Friends摯友樂聚VI  香港中樂團籌款晚會

日期/時間

14/2/2025（五）晚上8:00

15/2/2025（六）下午5:00

地點

香港大會堂音樂廳

票價

$380, $300, $250, $200

指揮

周熙杰

籌委會主席及演出

汪明荃

籌委會聯合主席及演出

曾鈺成

備註

特設情人節晚餐及晚會套票

按此瀏覽詳情

曾鈺成亦將於音樂會上獻唱，為香港中樂團籌款。

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