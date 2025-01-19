汪明荃、曾鈺成獻唱　情人節為香港中樂團籌款

自90年代起，香港中樂團都會於情人節舉辦音樂會及晚宴，以樂聚友。今年情人節，在汪明荃的號召下，將於 2月14及15日一連兩日呈獻「Liza & Friends 摯友樂聚VI - 香港中樂團籌款晚會」，眾多藝術家及政商界名人亦會出席，包括立法會前主席曾鈺成、工聯會榮譽會長林淑儀、「AO歌王」楊立門、立法會梁熙議員、醫管局前主席胡定旭、羅家英等。香港中樂團並於音樂會前後於裝飾奢華考究的「中國會China Club」舉行晚宴，為觀眾呈獻與別不同的體驗。

「Liza & Friends 摯友樂聚 - 香港中樂團籌款晚會」過去好評如潮，今年Liza姐將繼續與曾鈺成先生擔任籌款委員會聯合主席，獻唱多首宋詞新譜如《青玉案．元夕》、《蝶戀花．春景》、《聲聲慢》及與羅家英演唱粵曲名作《荊釵記》（選段）。音樂會會由香港中樂團助理藝術總監兼常任指揮周熙杰指揮，一眾善心賢達將為觀眾呈獻一系列精心編排的曲目，兩晚節目各有特色。