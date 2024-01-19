活得易益生菌是源自瑞典的人體原生益生菌，全球有超過100個國家採用，為香港各大私家醫院和醫生選用品牌。活得易益生菌每粒含有一億活性洛德因乳酸桿菌DSM17938（L. reuteri DSM17938)，能有效促進微生物群生長及抑制致病菌，改善腸道好壞菌比例，快速構建腸道微生態平衡，更能有效改善排便困難、腹瀉及常見腸胃不適，提升腸道免疫力。活得易益生菌擁有超過258份國際臨床研究，為世界上研究最廣泛的益生菌之一，功效及安全性受國際認可，適合所有年齡人士服用，絕對安全有效。
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日報
活得易益生菌 促進腸道微生態平衡
活得易益生菌是源自瑞典的人體原生益生菌，全球有超過100個國家採用，為香港各大私家醫院和醫生選用品牌。活得易益生菌每粒含有一億活性洛德因乳酸桿菌DSM17938（L. reuteri DSM17938)，能有效促進微生物群生長及抑制致病菌，改善腸道好壞菌比例，快速構建腸道微生態平衡，更能有效改善排便困難、腹瀉及常見腸胃不適，提升腸道免疫力。活得易益生菌擁有超過258份國際臨床研究，為世界上研究最廣泛的益生菌之一，功效及安全性受國際認可，適合所有年齡人士服用，絕對安全有效。