海洋公園首度加盟K Dollar 獎賞計劃 訂購相關門票或產品K Dollar 會員獲5倍回贈 園內每單成功交易捐款予香港海洋公園

新世界、周大福及K11升級K Dollar獎賞計劃自2022年推出，旋即成為全港覆蓋領域最廣的獎賞計劃之一，其獎賞計劃涵蓋全港超過1,000家不同業務的參與商戶，經消費所獲的K Dollar可應用於不同領域，早前更推出領先業界的一簽即賺功能，深受會員歡迎，會員數目屢創新高。最近K Dollar與海洋公園合作，K Dollar會員由即日起可於海洋公園及水上樂園指定禮品店、留影站及餐廳透過消費賺取K Dollar，同時亦可以K Dollar當作現金消費。為慶祝是次合作，由即日起至2024年6月30日，K Dollar特別推出兩大活動，將惠及所有訂票會員，同時透過活動捐助予海洋公園，望能共享成果，回饋社會。

K Dollar會員總人數突破1百萬 數據指港人仍力挺本地餐飲、零售 現時K Dollar獎賞計劃會員總人數已超過1百萬，較往年上升60％。數據顯示，K Dollar獎賞計劃會員年輕消費者（35歲或以下）佔整體會員人數近40%。有關會員的主要消費類別，零售成為首選，近半（44％）會員曾透過零售消費獲得K Dollar，其次是餐飲（35％）和健康相關類別(16%)。數據亦指出，會員同樣把所獲得的K Dollar 應用到零售(47％）及餐飲（35％）之上，顯示本地餐飲及零售對港人仍具吸引力。 新世界發展有限公司高級商務總監張之杰先生分享道：「與K11集團旗下Victoria Dockside 一樣，香港海洋公園是香港最具代表性的旅遊地標之一，K Dollar公司對於海洋公園的加入感到欣喜，希望透過K Dollar 及海洋公園互相引流，同時助力旅遊業發展。」

慶祝活動1：經Trip.com 訂票或相關產品可獲5倍K Dollar回贈

K Dollar 會員凡於活動期間（即日起至2024年6月30日）經Trip.com x K Dollar 指定推廣頁面*，訂購海洋公園及水上樂園入場門票或其他套票產品，即可享5倍K Dollar獎賞。另一方面，會員於海洋公園或水上樂園內消費，即可透過手機應用程式掃瞄QR code賺取K Dollar，無需排隊或繁複手續；會員亦可於園內使用K Dollar，每1 K Dollar可當作HK$1 使用。 慶祝活動2：會員於園內每單合資格消費K Dollar將捐贈HK$1予香港海洋公園

K Dollar獎賞計劃一方面著力釋放消費潛力，亦不忘支持各種慈善事業，因此藉著是次合作，推出創新慈善活動。活動期間K Dollar會員凡於海洋公園或水上樂園內賺取／使用K Dollar，K Dollar將於每筆交易撥出HK$1捐予海洋公園公司，以支持其極具意義的保育及教育工作，攜手實踐創建可持續發展的環境之願景，令是次合作倍添意義。