食無定時，飲食過量，長期影响胃健康。如不想食胃藥(PPI)，建議服用「胃輕鬆」無藥性，無副作用，不依賴！「胃輕鬆」針對反復性胃困擾，從根源解決胃痛、胃酸倒流、火燒心和消化不良。主要成分日本專利益生菌LJ88改善胃酸過多，減輕胃痛。配合13種益生菌和19種美國消化酵素調節腸道益菌平衡，減少胃氣脹，改善乳糖不耐，提升消化力。專利乳果寡糖為益生菌提供營養，改善排便，山藥萃取保護胃黏膜。實驗證明「胃輕鬆」有效抑制幽門螺桿菌生長，日常保健1粒，胃不適2-3粒，餐後服用。長期胃問題，連續服用3個月。買2盒只需$556，各大萬寧有售。
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日報
消化不良胃酸倒流好難頂 「胃輕鬆」速效舒緩
食無定時，飲食過量，長期影响胃健康。如不想食胃藥(PPI)，建議服用「胃輕鬆」無藥性，無副作用，不依賴！「胃輕鬆」針對反復性胃困擾，從根源解決胃痛、胃酸倒流、火燒心和消化不良。主要成分日本專利益生菌LJ88改善胃酸過多，減輕胃痛。配合13種益生菌和19種美國消化酵素調節腸道益菌平衡，減少胃氣脹，改善乳糖不耐，提升消化力。專利乳果寡糖為益生菌提供營養，改善排便，山藥萃取保護胃黏膜。實驗證明「胃輕鬆」有效抑制幽門螺桿菌生長，日常保健1粒，胃不適2-3粒，餐後服用。長期胃問題，連續服用3個月。買2盒只需$556，各大萬寧有售。