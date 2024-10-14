淘寶天貓集團啟動2024雙11狂歡季 投入300億元消費者福利

杭州，中國 - 2024年10月14日 - 阿里巴巴集團旗下中國商業業務淘天集團今天啟動第16屆天貓雙11全球狂歡季（下稱「雙11」），秉持「用戶為先」對用戶投入力度破紀錄。今年雙11，淘天集團將推出300億元（人民幣，下同）消費券和紅包，以迎接預計是史上參與用戶數最多的一屆雙11。



阿里巴巴集團副總裁、天貓總裁劉博表示：「今年雙11適逢國內消費情緒回暖，淘天集團服務著中國最大規模、最具價值的核心消費人群，已把握先機並將繼續致力進一步提振消費信心、增強消費活力。我們將在今年雙11為用戶作出史無前例的投入，並支持品牌和商家獲得高品質增長。 今年雙11超預期的商家和商品報名情況令人振奮，我們對品牌商品雙11的銷售增長充滿信心。」



今年雙11活動將於10月14日晚上8時開始預售，並設有兩個售賣期：第一個為10月21日晚上8時至10月24日，第二個為10月31日晚上8時至11月11日。



對消費者：為 88VIP 會員加大投入



在「用戶為先」戰略推動下，淘天集團將於雙11期間增加對用戶的投入。在官方立減85折，或跨店滿減每300元減50元活動基礎上，平台將額外發放300億元的優惠券和紅包。



88VIP已成為國內最大規模電商付費會員體系，用戶人數超過4,200萬，淘天集團將加大力度投入其專屬權益及服務。88VIP會員可領取的大額消費券將加碼，平台整體投入金額較去年200億元進一步提升。88VIP會員亦可享有會員專屬的分期免息券及無憂退貨服務。



在整個活動期間，行業品類券和紅包，不論發放的價值或頻率均有所增加。例如，淘寶直播（淘寶旗下商業直播頻道）將聯同商家和合作夥伴發放20億元紅包。每位用戶每天於直播間可領的紅包總額，最高可達1,500元。



百億補貼頻道提供品牌商家最優惠產品，折扣力度最高達二折。截至目前，百億補貼的年活躍用戶已超過5億人。



隨著產品信息更簡明以及支付選項更豐富，今年雙11的購物體驗將進一步提升。淘天將與商家一起確保產品頁的價格信息更為簡單明了，讓用戶輕鬆看到折扣後的最終到手價。九月底起接入微信支付，也為中國內地用戶的購物提供額外支付選項。



對商家：強而有力的措施以把握最大增長機遇



今年的雙11活動，吸引了約30萬個品牌及眾多中小企業商家，報名商品數量超出預期。九月份季度，天貓的新入駐品牌數量環比激增70%，證明淘天集團最近行業領先的商家支持舉措行之有效，締造具成本效益及有利營商的環境，幫助商家實現增長。



淘天集團將於今年雙11投入100億元為商家引入跨平台流量，並發放30億元紅包以補貼商家的營銷成本。參與雙11活動的淘寶商家也將獲得大促佣金豁免。



這是淘天集團對商家的持續投入，雙11前夕淘天已推出多項商家支持舉措，以改善商家的經營環境，營造良好發展勢頭，包括：



