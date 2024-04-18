深圳兆邦基集團聲明 懇求當局盡快解封商場 讓商戶保住飯碗 願全力配合政府規劃 拼經濟

許多港人吃喝玩樂的勝地深圳東門町美食廣場，被指屬違法建築，上周三（10日）遭圍封清拆，原本人氣鼎盛、「日夜都繽紛」的知名商圈，一夜之間被摧毀 。該美食廣場的經營者港商深圳兆邦基集團對此表示痛心，強調違建之說子虛烏有，並將當年合法興建的文件公諸於世。期待當局允許保留東門町連廊，並盡速解封商場，以保數百名小商戶的衣食溫飽，以及港商的投資權益 ，令東門町盡快恢復往日興旺景象，合力營造文明營商環境。
兆邦基集團表示，東門町現址原屬於爛尾的項目，2009年，公司響應深圳市委市政府號召，為優化深圳羅湖東門商圈營商環境，由羅湖區政府統一規劃，經市規劃和國土資源部門審批後，公司依照當時的法律法規和工程建設標準，投資建設東門町一廊兩橋連接東門町美食街，並經政府部門驗收和審計。2010年11月，羅湖區東門街道辦事處還因此向集團發放工程建設補貼款103.9萬元人民幣。
十五年來，集團持續投入近20億元資金，苦心經營，好不容易將東門町打造成一個港人及當地居民的消費勝地，更有「小香港」美譽 。商場為數百名小商戶提供自食其力的機會，也解決了數千名人口的就業問題 ，為促進內地經濟繁榮盡一份心力 。
孰料，在發展過程中，公司屢次遭受有心人士惡意投訴，指東門町連廊屬違法建築，即使2011年6月，深圳市羅湖區人民法院判決書表明東門町廣場連廊屬市政設施，不屬違章建築【案號:(2011)深羅法民三初字第767號】。深圳市羅湖區規劃土地監察局於今年3月21日向公司發出強制執行決定書 ，並於4月10日強制拆除，打破了數千人的飯碗，以及極大地影響了港商的投資權益和信心，令昔日繁華熱鬧的東門町陷入停頓，一片死寂。
兆邦基認為相關解決方式完全不能接受，對如此營商環境亦深感不安。即使當局以商圈升級打造為由，公司亦樂於配合 。懇請相關領導關注此事，叫停對東門町連廊的拆除，採取保留建築物，並就事論事地以罰款等溫和手段解決具體的小違規事項 ，以打造正常有序及文明的營商環境 ，停止內耗，全力為拼經濟而努力 。
（資料由客戶提供）