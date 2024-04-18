深圳兆邦基集團聲明 懇求當局盡快解封商場 讓商戶保住飯碗 願全力配合政府規劃 拼經濟

許多港人吃喝玩樂的勝地深圳東門町美食廣場，被指屬違法建築，上周三（10日）遭圍封清拆，原本人氣鼎盛、「日夜都繽紛」的知名商圈，一夜之間被摧毀 。該美食廣場的經營者港商深圳兆邦基集團對此表示痛心，強調違建之說子虛烏有，並將當年合法興建的文件公諸於世。期待當局允許保留東門町連廊，並盡速解封商場，以保數百名小商戶的衣食溫飽，以及港商的投資權益 ，令東門町盡快恢復往日興旺景象，合力營造文明營商環境。

兆邦基集團表示，東門町現址原屬於爛尾的項目，2009年，公司響應深圳市委市政府號召，為優化深圳羅湖東門商圈營商環境，由羅湖區政府統一規劃，經市規劃和國土資源部門審批後，公司依照當時的法律法規和工程建設標準，投資建設東門町一廊兩橋連接東門町美食街，並經政府部門驗收和審計。2010年11月，羅湖區東門街道辦事處還因此向集團發放工程建設補貼款103.9萬元人民幣。