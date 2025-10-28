深圳希瑪愛康健齒科集團 福田口岸港式口腔旗艦店 港式標準專科齊備 新張限時優惠 公益項目送福利

深圳希瑪愛康健齒科集團深圳福田口岸的港式口腔旗艦店——愛康健富亨口腔門診，已於2025年10月23日盛大開幕！該店距離福田口岸僅300餘米，過關步行約5分鐘即達，門診面積逾2,000平方米，設有26張先進牙椅及獨立無菌手術室，是愛康健集團傾力打造的口腔數字化示範門診，港式醫療新標竿。

門診設數智口腔種植、精智美學正畸、DSD美學修復、牙周生態治療、兒童顏面管理及顯微牙髓治療六大專科中心，齊備各大專科。並由同濟大學口腔種植專業博士劉鑫院長，及北京大學與日本東北大學聯合培養的口腔醫學博士吳雨函副院長等專家領銜，加上採用港式標準，全面推行集團「首診負責制」、「四手操作」等港式醫療服務標準，並嚴格遵循美國牙科協會(ADA)及國家衛監機構的雙重操作規範，質素更有保證。