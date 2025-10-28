深圳希瑪愛康健齒科集團 福田口岸港式口腔旗艦店 港式標準專科齊備 新張限時優惠 公益項目送福利

深圳希瑪愛康健齒科集團深圳福田口岸的港式口腔旗艦店——愛康健富亨口腔門診，已於2025年10月23日盛大開幕！該店距離福田口岸僅300餘米，過關步行約5分鐘即達，門診面積逾2,000平方米，設有26張先進牙椅及獨立無菌手術室，是愛康健集團傾力打造的口腔數字化示範門診，港式醫療新標竿。
門診設數智口腔種植、精智美學正畸、DSD美學修復、牙周生態治療、兒童顏面管理及顯微牙髓治療六大專科中心，齊備各大專科。並由同濟大學口腔種植專業博士劉鑫院長，及北京大學與日本東北大學聯合培養的口腔醫學博士吳雨函副院長等專家領銜，加上採用港式標準，全面推行集團「首診負責制」、「四手操作」等港式醫療服務標準，並嚴格遵循美國牙科協會(ADA)及國家衛監機構的雙重操作規範，質素更有保證。
開幕限定禮遇 減輕家庭財務壓力
為慶祝愛康健富亨口腔門診開幕，現推出開幕限定禮遇，只需到店即可享免費醫生檢查及原價接近千元的CT Scan電腦斷層掃描，助您全面了解牙骨密度、神經線位置等重要資訊，為日後杜牙根、牙周病治療、植牙、箍牙等重大決策提供可靠科學依據。此外，只需¥60即可體驗專業超聲波洗牙服務，讓您可感受其服務流程和專業度。
愛康健更就高額牙科治療項目提供實際優惠補貼，包括補牙可享75折、拔智慧齒每隻減¥300、入門級韓國植牙一口價¥3,680/顆、中端級瑞典親水植牙一口價¥6,980/顆及半口植牙減¥20,000。而箍牙及隱形牙箍療程更可享高達¥3,000至¥5,000的減免，大大減輕家庭財務壓力。完成服務後，客戶將獲贈價值¥1,465睇牙禮券。
此外，由即日至2025年12月底，「微笑深港 · 健康福田」公益節亦已同步舉行，以彰顯企業社會責任。深港兩地居民均可在活動期內到愛康健免費領取專屬定制的睇牙福利。凡年滿65歲的長者，更可享有額外的關愛福利贈送。
愛康健富亨口腔門診（福田口岸港式旗艦店）
地點：深圳福田口岸商業廣場2樓201-214及3樓307舖 (扶手電梯左側)
熱線：(852) 69122011
官方網頁
溫馨提示：長者醫療券只限羅湖口岸的深圳愛康健口腔醫院使用