深圳普瑞星耀眼科啟航：名醫引領起點高 連結深港耀灣區

3月2日，深圳普瑞星耀眼科醫院開業慶典隆重舉行。羅湖區南湖街道黨委書記甘春勇先生、南湖街道副主任李燕女士等政府部門領導，國之大醫（中山大學中山眼科中心原主任）葛堅教授、深圳市眼科醫院院長遲瑋教授、普瑞眼科副總院長劉泉教授、科研總監劉紅山教授、大灣區總院長于強教授、湖北省區總院長沈政偉教授等知名眼科專家，大灣區醫療專業發展協會創會會長蕭英傑先生等行業協會代表，普瑞眼科黨委副書記李曉春先生及普瑞眼科副總經理、大灣區總經理劉中香先生等集團領導，以及眼科、金融、公益等各行業合作夥伴近百人出席了活動。

作為普瑞眼科醫院集團的第35家醫院，深圳普瑞星耀眼科醫院高起點建院，名醫團領航，高科技設備助力，同城一體化發展，精細化管理，積極在眼科醫療領域發展新質生產力，推動深圳乃至粵港澳大灣區眼科醫療服務高品質發展，有力度、有溫度地守護一方百姓眼健康。

名醫領航 打造眼科診療高地

羅湖區的人民南商圈車水馬龍，熙熙攘攘，這裡創造了「三天一層樓」的深圳速度，也誕生了曾經的「深圳第一高樓」國貿大廈。深圳普瑞星耀眼科醫院就坐落在人民南路上，鬧中取靜，溫馨舒適。

這是一家三級眼科醫院，建築面積近1.5萬平方米，開設屈光手術科、白內障科、眼底病科、青光眼科、視光及小兒眼科、角膜及眼表疾病科、眼整形與淚道疾病科、眼眶病與眼腫瘤科、中醫眼科等9大科室，共有眼科病床80張，同時配備最高安全級別的百級層流手術室3間。醫院以「專家立院」為宗旨，彙聚了一批國內知名的眼科專家，劉泉教授便是其中一位。

劉泉教授是國內有影響力的屈光手術專家，曾任中山眼科中心屈光手術治療中心主任，是中國醫師協會眼科分會屈光手術學組常委、中國全飛秒技術專家協作組副組長、中國ICL手術核心專家組成員，2020年獲評全國眼科專家學術影響力百強（屈光界位列前三）。他是國內首批開展全飛秒近視手術的醫生之一，2014年獲「全球全飛秒手術量第一」證書，並為全飛秒手術技術臨床研究做出卓越貢獻。美國、香港等地的眼科醫生曾多次到中山眼科中心觀摩他做全飛秒手術，並交流相關技術問題。

許多患者慕名求診劉泉教授，其中不乏情況複雜、疑難的患者。有一位摘鏡願望強烈的高度近視患者，因雙眼前房深度只有2.5mm左右，屬於ICL晶體植入的禁區，但劉泉教授勇於突破，通過反復檢查和全面評估，以高超的技術順利實施了這台高難度的ICL晶體植手術，患者術後視力穩定在1.0+。他曾為一位6歲女孩施行單眼全飛秒手術，治療屈光參差，這是他最小的全飛秒手術患者；他還為一些早期圓錐角膜患者施行角膜交聯手術聯合個性化角膜鐳射手術，讓圓錐角膜不再進展的同時，矯正患者部分不規則散光，提升患者視力；近期他為一位近視約1800度合併眼底裂孔和輕度弱視的大學生他植入ICL晶體，術後雙眼視力奇跡般達到1.2、1.5。

除了劉泉教授，在深圳普瑞星耀眼科醫院還有多位知名眼科專家：國之大醫、著名青光眼專家葛堅教授，普瑞眼科科研總監、角膜及眼表疾病專家劉紅山教授，從事眼科臨床工作近30年、醫術精湛、經驗豐富的劉萬麗副院長，國家級中醫重點專科眼科學科帶頭人、中國中醫中西醫結合眼科學會委員劉鋒祥主任，擅長眼底病診治的趙甯主任……他們將以精湛的醫術和豐富的臨床經驗，帶領醫院醫護團隊，精益求精，打造眼科臨床醫療新高地。

工欲善其事，必先利其器。深圳普瑞星耀眼科醫院配備世界頂尖的醫療設備，以高科技助力精准診療。圖湃全域掃頻OCT掃描器是同類設備中的佼佼者，有「深廣精透快」的特點，每秒掃描40萬次，提供高清的全眼斷層成像、超廣角眼底血流成像，用於精准診斷和監測視網膜病變，大大提高診療效率。此外，蔡司IOL Master 700光學生物測量儀、SCHWIND 1050RS阿瑪士准分子鐳射角膜屈光治療機、眼力健Signature PRO眼科超聲乳化治療儀、美國 iTrace視覺功能分析儀、愛爾康 Constellation Vision System玻切及超乳系統等，都是遙遙領先的眼科設備。