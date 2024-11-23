深港共創共演 共傳中華文脈！ 《詠春》香江再獲滿堂彩！

2024年11月22日晚，在香港文化中心，《詠春》香港特別版壓軸亮相第四屆粵港澳大灣區文化藝術節，《詠春》再次博得滿堂喝采！ 對於《詠春》，香港觀眾屏氣凝神，產生價值共振、情感共鳴。香港康文署署理署長/副署長（文化）譚美兒這是「第三次觀看《詠春》了」。她表示，香港是現代化的國際都會同時也很「傳統」。「香港人對中華傳統文化感情深厚。所以在看到凝聚了『雙非遺』的《詠春》時會產生強烈的共感。」譚美兒說。 她同時表示，傳統與現代碰撞最能激發活力。她認為舞劇《詠春》就是傳統與現代交匯、融合、創新的文藝典範，「這部劇在香港人心中豎起了一座高峰。」

香港精英會副主席高松傑同時也是網路紅人，他經常透過自己的社群媒體帳號「自來水式」推廣《詠春》。「我希望透過社群平台，讓越來越多人知道深圳原創舞劇《詠春》，看到深圳不僅有強勁的科技實力，文化水平也很高。不少朋友看到我的推播後，驚嘆，這是深圳原創的作品嗎？

不同於香港影視作品，深圳把詠春拳搬上了舞台，用舞劇的形式呈現，這讓高松傑感受到深港兩地共創文藝作品的更多可能。「本次香港特別版加入香港管弦樂團的現場演奏，珠聯璧合，是為一絕。」 當日演出也吸引不少外國人到場，在香港居住了40年的英國人大衛諾曼在太太的推薦下第一次觀看《詠春》。他指編舞、音樂都非常驚艷。「我實在挑不出哪一個片段最打動我，因為整場演出都扣人心弦，尤其是舞武融合的獨特形式讓舞劇行雲流水。」 香港演藝學院校長蔡敏志首次觀看《詠春》，「1月在我們學院演出時，我在外地，錯過了。這次看了，果然名不虛傳，方方面面都很好。」相較於演出，蔡敏志更重視透過《詠春》，深港兩地的「共創共演」。 她表示，深圳不乏文化場館，香港不乏演藝人才、團體，未來合作潛力無限。她希望，《詠春》香港特別版是一個“開始”，深港攜手“造藝”，共詠“時代之春”的故事將會繼續。



攜手「造藝」 “雙創”再創“高峰” 《詠春》是詮釋嶺南文脈，呈現深圳文藝氣派的精品舞劇。 以「深圳精神」致敬凡人英雄，贏得滿堂喝采。「港味」很足。許多觀眾在觀看過，《詠春》香港特別版的演出之後，都有著這樣共同的感受。事實上，《詠春》的故事線與香港息息相關。葉問、詠春、功夫……勤奮拼搏、開拓進取、自強不息……這些都是鮮明的「香港元素」。 深港攜手「造藝」，「雙創」再創「高峰」。尤其是本次《詠春》再「詠春」香江，港味更足了！

香港特別版在原有基礎上註入了更多香港本地元素，並有香港幕後團隊及藝術家傾情加入與深圳的藝術家們攜手合作。其中，香港指揮家馮嘉興執棒香港樂團普羅管弦樂團（The Symphonic Pops），將《詠春》「錄音版」升級為「現場演奏版」。樂池裡與舞台上，現場音樂與「舞武融合」交相輝映，氣場拉滿，帶來了極致的藝術觀感體驗。 深圳歌劇舞劇院演員王沅琳形容這次合作「相輔相成，水到渠成」「感動得雞皮疙瘩都起來了」。《詠春》編導呂程亮說，現場音樂是加分也是挑戰，需要節奏、氣口、舞美整體配合。

「葉師傅」常宏基說：「音樂、舞蹈同為現場藝術，兩者二合為一帶來了更為巨大、震撼的衝擊。我們舞者在台上表演也更加興奮，整個舞台呈現更加身臨其境。 更加特別。 指揮家馮嘉興則表示，為確保演出成功，深港團隊做了許多前期溝通，連排時已經感覺到天衣無縫，期待深港共創共演持續展開。 從2024年1月《詠春》首次赴港演出到如今與香港共創共演，《詠春》香港特別版向香港觀眾再次展現中華優秀傳統文化新姿，加深兩地同胞情感交流，涵養 同宗同源的文化根脈。並透過香港這個重要國際文化交流平台，向世界展現社會主義先進文化促進文化交流文明互鑑。

民相親，心聯通。「春詠香江」，心貼得更近了！