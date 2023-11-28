港下月初辦亞洲及大洋洲硬地滾球賽 冀奪巴黎殘奧入場券

「香港2023 World Boccia 亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽」將於12月6日至11日在馬鞍山體育館舉行。是次賽事為巴黎2024殘疾人奧運會計分賽之一，於團體賽及雙人賽奪金的運動員可直接取得殘奧的參賽資格。賽事由中國香港傷殘人士體育協會主辦，吸引來自18個國家及地區超過200名參加者，包括頂尖運動員和教練等來港作賽。港隊將會派出 11 名運動員出戰不同級別的個人賽、雙人賽及團體賽，包括張沅、何宛淇、郭海瑩、劉慧茵、梁美儀、梁育榮、龍子健、謝德樺、黃君恒、楊曉林、陳錦洲，務求主場之利爭取佳績，呼籲市民入場觀賞並為港隊打氣。
賽事籌委會主席呂家祈表示，今次賽事規模比較大，通過與中國香港傷殘人士體育協會及香港體育學院等機構聯手籌備，希望能夠為選手提供一個公平競爭的環境，同時展示香港作為國際體育盛事的主辦能力。他亦期望透過舉辦今次賽事，讓廣大市民認識該項運動及支持殘疾運動員。他稱，將會參加是次賽事的選手來自中國、韓國、泰國及印尼等強隊伍。該會將致力確保比賽順利進行，提供最佳的場地和設施，以及熱情周到的服務。
中國香港傷殘人士體育協會會長馮馬潔嫻亦表示，經歷三年多的疫情，該會很高興可以再度在香港舉辦硬地滾球的國際賽事，匯聚來自亞洲及大洋洲的優秀運動員，向本地市民呈獻連場高水平對決的同時，爭取直接出戰巴黎殘奧運的參賽資格。
港隊老大哥BC4級梁育榮表示，上次在香港主場舉行國際性的硬地滾球比賽已是2019年，事隔4年，今次錦標賽將分開進行男子和女子單打，對於香港來說是一個很好的現象，因為香港女子隊在亞洲的實力相對較強，希望今次男子和女子的隊伍都能有好的成績。至於 BC3 級女子世界排名第一位的何宛淇則表示，期望香港市民能夠到現場支持他們。
兩位主禮嘉賓李翠莎及賽事籌委會主席呂家祈於發布會上即席與運動員梁育榮及楊曉林進行一場友誼賽，讓大家更加了解硬地滾球的魅力。