港下月初辦亞洲及大洋洲硬地滾球賽 冀奪巴黎殘奧入場券

「香港2023 World Boccia 亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽 」將於12月6日至11日在馬鞍山體育館舉行。是次賽事為巴黎2024殘疾人奧運會計分賽之一，於團體賽及雙人賽奪金的運動員可直接取得殘奧的參賽資格。賽事由中國香港傷殘人士體育協會主辦，吸引來自18個國家及地區超過200名參加者，包括頂尖運動員和教練等來港作賽。港隊將會派出 11 名運動員出戰不同級別的個人賽、雙人賽及團體賽，包括張沅、何宛淇、郭海瑩、劉慧茵、梁美儀、梁育榮、龍子健、謝德樺、黃君恒、楊曉林、陳錦洲，務求主場之利爭取佳績，呼籲市民入場觀賞並為港隊打氣。

賽事籌委會主席呂家祈表示，今次賽事規模比較大，通過與中國香港傷殘人士體育協會及香港體育學院等機構聯手籌備，希望能夠為選手提供一個公平競爭的環境，同時展示香港作為國際體育盛事的主辦能力。他亦期望透過舉辦今次賽事，讓廣大市民認識該項運動及支持殘疾運動員。他稱，將會參加是次賽事的選手來自中國、韓國、泰國及印尼等強隊伍。該會將致力確保比賽順利進行，提供最佳的場地和設施，以及熱情周到的服務。

中國香港傷殘人士體育協會會長馮馬潔嫻亦表示，經歷三年多的疫情，該會很高興可以再度在香港舉辦硬地滾球的國際賽事，匯聚來自亞洲及大洋洲的優秀運動員，向本地市民呈獻連場高水平對決的同時，爭取直接出戰巴黎殘奧運的參賽資格。