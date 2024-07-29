港九藥房總商會 X 深圳中環牙科 推全港市民牙齒健康行動 派免費洗牙券及植牙抵扣券

港人北上消費成風，除了到內地食買玩外，近年亦有不少港人選擇北上睇牙。為改善香港市民的牙齒健康狀況，省卻長時間輪候睇牙、牙醫少及費用高等問題，並向市民提供最實在及可靠的口腔健康福利，港九藥房總商會與深圳中環牙科昨宣佈雙方達成戰略合作，將共同啟動「全港市民牙齒健康行動」，港九藥房總商會更授予中環牙科「獨家戰略合作牙科機構」稱號，將從提供植牙津貼、免費洗牙、公益援助等多方面開展合作。

市民可到藥房領取優惠券 在新聞發佈上，港九藥房總商會理事長林偉文指，總商會旗下的244家會員藥房(於門口均掛有白底紅十字的『Rx』藥房標誌及〈信心保證〉燈箱標誌)，預計將於2024年8月10日起正式開始分批派發244,000張價值398元人民幣的免費洗牙券，以及122,000張價值1,000元人民幣的植牙抵扣券，有需要的香港市民可直接到藥房前臺領取。憑券可致電預約到位於深圳香格理拉酒店2樓的深圳中環牙科，進行免費洗牙或扺銷1,000元人民幣植牙費用，讓香港市民可享受真正福利。