港創新．創意｜共融社區：綠色療癒 心靈重生

在香港，弱勢社群在生活上面對不少挑戰。無家者缺乏固定居所，工作和收入亦往往極不穩定，很易陷入惡性循環；特殊教育需要人士的照顧者則長期承受沉重的精神壓力。這些弱勢群體不僅需要外界的物質支援，更需要獲得社會的理解和關懷，以重拾自信心和動力。

由香港有機生活發展基金有限公司推出的「共農」計劃旨在通過農耕活動和專業培訓，幫助無家者和有特殊教育需要人士的照顧者重拾生活動力，融入社區。「共農」透過創新計劃「創匯點」獲得社會創新及創業發展基金（社創基金）資助，為無家者舉辦8節農業培訓課程和4節農田實踐探索活動，內容涵蓋基本農耕技巧，以及如何在有限空間進行城市農耕。參與者不僅可以掌握種植技能，還能在大自然中找到心靈慰藉，重拾生活動力。另外，計劃亦為有特殊教育需要人士的照顧者提供專業導師培訓課程，讓他們具備資格和能力擔任農耕課程導師。

「共農」計劃有助促進社區共融。通過農耕活動，無家者和有特殊教育需要人士的照顧者可以擴展社交圈，融入社群。共農團隊表示：「希望透過『共耕．共作．共學．共炊．共樂．共享』的理念，創造一個充滿活力、互動和共融的城鄉流動社群，亦期待通過這個項目喚起社會對弱勢群體的關注，促進社區凝聚與包容。」