港創新．創意｜共融社區：重塑殘疾人就業藍圖

電腦和數碼科技日趨普及，但對於上肢功能嚴重受損的殘疾人士來說，操控滑鼠和鍵盤都可能有困難，導致他們運用電腦工作和學習時面對重重障礙，難以發揮應有的生產力和能力，更容易陷入貧困的困境。

社會創新項目「Equalizer Interface」旨在幫助上肢嚴重殘疾人士走出上述困境。項目由科技公司AutoKeybo Limited推出，獲社會創新及創業發展基金（社創基金）資助及由基金的協創機構創新計劃「創效實現室」所培育。該公司的研發團隊致力設計一款能夠取代傳統滑鼠和鍵盤的界面，讓使用者只需少量手部肌肉作小幅度活動，即可靈活地操控電腦。團隊指出，這套輔助工具的核心在於利用先進的人機交互技術，如語音控制和眼球追蹤等，讓上肢嚴重殘疾人士能夠以更自然、高效的方式與電腦「對話」。創辦人期望藉此縮小殘疾人士在學習和職業發展上的劣勢，令他們可與四肢健全人士擁有同樣的生產力，提高他們的生活質素和社會參與度。

AutoKeybo公司希望能進一步改進系統，使其更加人性化，滿足不同殘疾人士的個別需要。團隊表示：「我們相信這項創新將為上肢嚴重殘疾人士帶來新的可能，讓他們在數碼時代中也能平等地享有技術帶來的機會和便利。」