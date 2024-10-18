港創新．創意｜心靈健康：我也可以是精神健康倡議者

社會創新項目「精神健康社會影響力培訓」由社會創新及創業發展基金（社創基金）資助。項目旨在推廣精神健康，消除對精神病和情緒病的歧視、標籤和誤解，並鼓勵公眾參與更多與精神健康相關的討論。

項目著眼於增強面對精神健康挑戰人士及照顧者的能力，讓他們可以發揮影響力，向公眾推廣精神健康並減少社會上的歧視和誤解。團隊中除了受過相關訓練的成員，亦包括精神病康復者和精神健康關注者。團隊會與面對精神健康挑戰人士、照顧者和心理學家共同設計一個16小時的線上基礎訓練及八星期的進階訓練課程，協助參加者提升推展公眾教育的知識及技巧。透過線上課程及實時網上指導班，參加者可以按個人步伐學習，有助提升學習效率。網上學習的時間空間亦較彈性，大大提高學習靈活性，讓參加者更容易接觸精神健康的課題。