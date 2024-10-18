港創新．創意｜心靈健康：我也可以是精神健康倡議者

社會創新項目「精神健康社會影響力培訓」由社會創新及創業發展基金（社創基金）資助。項目旨在推廣精神健康，消除對精神病和情緒病的歧視、標籤和誤解，並鼓勵公眾參與更多與精神健康相關的討論。
項目著眼於增強面對精神健康挑戰人士及照顧者的能力，讓他們可以發揮影響力，向公眾推廣精神健康並減少社會上的歧視和誤解。團隊中除了受過相關訓練的成員，亦包括精神病康復者和精神健康關注者。團隊會與面對精神健康挑戰人士、照顧者和心理學家共同設計一個16小時的線上基礎訓練及八星期的進階訓練課程，協助參加者提升推展公眾教育的知識及技巧。透過線上課程及實時網上指導班，參加者可以按個人步伐學習，有助提升學習效率。網上學習的時間空間亦較彈性，大大提高學習靈活性，讓參加者更容易接觸精神健康的課題。
參加者皆認同訓練課程不僅提升了他們的知識，也讓他們感受到自己成為推動改變的力量。參加者D在培訓後分享道：「這個培訓讓我明白到原來實踐精神健康倡議並不是披露得越深入便會越『好』，我們也有權利以自己感到舒適的方式進行，不用勉強自己深度披露自己的病歷。」參加者Bosco也提到：「課程讓我感受到自己並不孤單，沒有人需要獨自去面對精神健康挑戰，只要願意伸出手，就會有人回應。」