港創新．創意｜體藝共融：承載故事與使命的流動書車

「車上的書：流動閱讀推手培訓計劃」旨在培養基層家庭兒童的閱讀文化，鼓勵他們以知識改變命運。推展項目的機構Rolling Books的創辦人兼CEO莊國棟James表示：「Rolling，寓意閱讀的永恆體驗在不斷滾動流轉，希望透過舉辦各式活動把閱讀樂趣轉化成真摰體驗，讓大家建立終生的閱讀習慣。」流動閱讀推手培訓計劃延續了Rolling Books之前推出的「滾動知識車」項目，招募年輕長者，為他們提供書籍知識和說故事的專業培訓，讓他們駕駛由小貨車改裝成的流動書車將書籍送進更多基層社區。

項目由社會創新及創業發展基金（社創基金）資助，不僅讓基層社區的兒童獲得更多閱讀資源，增強他們的學習興趣，還能提升年輕長者的社會參與感，幫助他們重新找到自我價值。項目使用的小貨車車牌號碼為「B00KS」，將在市集、商場、學校等地設置流動書店，進行書籍捐贈和故事工作坊，傳遞關於可持續發展目標（SDG）的訊息。

退休消防員Uncle Sam是流動書車其中一名司機，透過這個計劃實現了「希望離開部隊後仍可以做些有意義的工作，為市民服務」的目標。他的經歷證明了項目是真正幫助到社會不同階層的人士，推動市民對閱讀的樂趣，並促進社區的緊密聯繫。