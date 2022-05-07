港區婦聯認同李家超行政長官選舉政綱

港區婦聯代表聯誼會認同行政長官候選人李家超的選舉政綱，認為政綱回應了婦女對美好生活的期盼。於選舉政綱四大綱領中，尤其突出「建立關愛社會，重視青年發展」，於同建關愛共融社會，增加年輕人向上流部分不惜重墨，多處回應市民的福祉及青年的需求，體現「以結果為目標」的施政理念，是急市民所急和以民為本，符合婦女的期盼。

港區婦聯根據全港婦女生活滿意指數調查的研究結果，建議下屆政府珍惜家庭作為社會穩定的力量，同時希望學校可加強德育和中國優秀傳統文化價值觀的教育，立德樹人，正本清源。該會並建議來屆政府舉辦「找尋最美家庭」活動，鼓勵家庭講家風，傳家訓。該會亦建議在落實性別主流化時應關注不同階層及年齡的女性，釋放基層婦女勞動力以及推動政府設立「健康生活委員會」，推動婦女乳癌及子宮頸癌免費健康檢查等。

該會並建議來屆政府可加大資源於婦女職場培訓，推動女性參與社會事務，除提供更多機會讓女性參與各政府諮詢委員會外，亦鼓勵私人機構多吸納女性加入董事會和管理層。該會亦希望與新一屆政府有全面緊密溝通，將「婦女事務委員會」升格由政務司司長領導和統籌，並設「婦女事務委專員」以便可充分反映女性的意見和需要。