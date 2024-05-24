港鐵九龍清真寺首辦招聘會 助多元族裔一展所長

香港雖有不同種族人士居住，然而普羅大眾卻較少與他們接觸。而居住在香港的多元族裔人士在求職時或曾面對語言及文化差異等挑戰，令僱主未能發現他們的才能及能為團隊帶來的價值，加上就業支援及配對工作不足，亦使多元族裔人士未能掌握市場需求及自身匹配的工作機會。作為一家服務港人45年的公共運輸營運商，港鐵一直透過不同渠道招募人才，並相信多元族裔人士有能力勝任不同崗位，為社會帶來貢獻。有見及此，港鐵於5月18日(六)首次選址九龍清真寺暨伊斯蘭中心舉辦招聘會，希望除本地社群外，亦為有意投身港鐵的多元族裔提供直接和便捷的招聘平台。
近20個範疇就業機會 現職港鐵多元族裔同事即場交流
是次招聘會涵蓋不同類別職位，例如車務營運、車務工程維修、物業管理、工程項目、企業保安等，亦有學徒訓練計劃及暑期實習計劃，提供近20個不同範疇的就業機會，個別職位更安排即場面試。為協助多元族裔人士對港鐵及不同職位有更深入的了解，港鐵亦安排現職的多元族裔同事與現場人士進行交流，分享港鐵的工作環境及多元文化。
尼泊爾裔的Rai Binta於香港土生土長，2022年透過社聯的「少數族裔專業培訓計劃」加入港鐵公司參與為期一年的在職培訓，及後獲聘為長期僱員，現於法律及管治職能擔任技術助理。「我覺得大部分本地的多元族裔人士在就業方面最大的挑戰是語言障礙，很慶幸港鐵團隊由我第一天加入公司起已對我十分照顧，日常同事之間會多用英語互相溝通，讓我可更自在地發表意見及發揮所長。」
而來自印度的Ali Shanavaz曾於不同國家工作，2023年加入港鐵項目及工程拓展部擔任高級品質保證經理一職。「還記得當初獲得取錄後，公司人力資源管理部同事一直跟我保持聯絡，協助我順利適應公司文化。港鐵作為公共交通運輸營運商，每天接載來自不同國家及背景的乘客，多元共融正是公司的核心使命，我亦很高興能於內部親身感受到團隊上下貫徹使命，彼此建立友好的工作環境。」
持續為多元族裔創造機會 推動共融職場文化
除鼓勵多元族裔人士加入合適的工種外，港鐵亦一直籌劃不同活動推動共融職場。今年初推出的港鐵「EmpowerZ」培訓先導計劃，為多元族裔人士安排為期1年的實習工作，按他們的專長分配至不同部門，裝備他們的職場能力，促進事業發展及協助發揮個人潛能。另外，港鐵早前亦舉辦「社會共融週」，提升同事對不同族群的認知，並透過「ESG同行夥伴」計劃，加強與非牟利機構的聯繫，共同構建一個更關愛共融的社區。