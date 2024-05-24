港鐵九龍清真寺首辦招聘會 助多元族裔一展所長

香港雖有不同種族人士居住，然而普羅大眾卻較少與他們接觸。而居住在香港的多元族裔人士在求職時或曾面對語言及文化差異等挑戰，令僱主未能發現他們的才能及能為團隊帶來的價值，加上就業支援及配對工作不足，亦使多元族裔人士未能掌握市場需求及自身匹配的工作機會。作為一家服務港人45年的公共運輸營運商，港鐵一直透過不同渠道招募人才，並相信多元族裔人士有能力勝任不同崗位，為社會帶來貢獻。有見及此，港鐵於5月18日(六)首次選址九龍清真寺暨伊斯蘭中心舉辦招聘會，希望除本地社群外，亦為有意投身港鐵的多元族裔提供直接和便捷的招聘平台。

近20個範疇就業機會 現職港鐵多元族裔同事即場交流

是次招聘會涵蓋不同類別職位，例如車務營運、車務工程維修、物業管理、工程項目、企業保安等，亦有學徒訓練計劃及暑期實習計劃，提供近20個不同範疇的就業機會，個別職位更安排即場面試。為協助多元族裔人士對港鐵及不同職位有更深入的了解，港鐵亦安排現職的多元族裔同事與現場人士進行交流，分享港鐵的工作環境及多元文化。