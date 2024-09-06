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市場資訊
2024-09-06 09:15:00
日報

港鐵四十五周年嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」

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港鐵公司將於2024925日（三）至29日（日）一連五天在中環海濱活動空間舉辦大型嘉年華「Chill Fun鐵路樂園」，透過機動遊樂設施、攤位遊戲及打卡景點等，與眾同樂。是次活動免費入場，星期三至五（即92527日）的開放時間為下午1時至晚上9時，不分場次，市民毋須預先登記。在周六及周日（即9月2829日），入場安排將採取預約制，公眾須透過MTR Mobile預先預約，每日設有的兩個場次，分別為上午10時至下午3時，及下午4時至晚上9時，名額有限，先到先得。
詳情：

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