港鐵*廣告為網上購物平台淘寶度身訂製全方位戶外大型廣告方案 矚目登場 破天荒於港鐵核心線路推出全新戶外線上線下全方位整合式廣告

宣傳滿額包郵到港優惠 為雙11預熱 專屬創意網購主題遍佈港鐵站 打造多個打卡熱點 震撼全城

香港 - 2024年10月23日 - 一年一度的網購盛事淘寶雙11臨近，購物平台淘寶於港鐵*廣告推出全新戶外線上線下全方位整合式廣告，為本地消費者帶來驚喜優惠！是次廣告系列以震撼的視覺效果和創意標語突出淘寶的創意購物主題，當中運用的平面及數碼屏幕廣告覆蓋多達59個港鐵站，通過平面和數碼屏幕廣告，宣傳淘寶推出的「滿¥99包郵到港」限時優惠。此外，更於指定的20個港鐵站內，貼出獨家的滿¥211減¥11購物優惠碼，吸引香港市民打卡、享受便捷及以更低的價格優惠，不一樣的全新網上購物體驗。是次淘寶運用港鐵*廣告聯手打造以網上購物為主題，並以極具創意及奪目的標題角色設計，打造強烈的吸睛效果。創意廣告鋪天蓋地於多個主要港鐵站大放異彩，以不同的創意廣告標語，結合香港地區特色或地標元素，形成專屬的購物標題與多款鬼馬淘寶用戶角色，吸引市民打卡，集郵拍照。每個廣告標語均與雙11的購物狂歡氣氛相呼應，例如黃大仙站的「夾單不求人，黃大仙包郵」、中環站的「落坊定落老蘭，包郵直落一齊玩」、美孚站的「淘寶包郵，包有美膚」等玩味十足的標語，引起全城關注，讓乘客提前感受購物節的熱鬧氛圍。此外，淘寶更於20個特定港鐵站，貼上不同的優惠碼宣傳貼紙，乘客掃描貼紙上的二維碼即可連接或下載淘寶app，輸入指定優惠碼即可發掘4大優惠，包括新人專享高達¥300的利是、「逢星期六12PM搶免找數機會」、增加在港官方自提網點增至1,000個並延長營業時間，以及升級退貨服務覆蓋更多商品，實現從線下廣告引流至網上購物平台，完美結合線上線下全方位宣傳。淘寶將即日起正式啟動雙11銷售期的大型促銷活動，透過全方位整合式廣告方案，橫跨港鐵*廣告，包括8條港鐵路綫及機場快綫廣告的線下戶外廣告，與程序化數碼戶外廣告交易 (programmatic digital out-of-home)的全方位營銷策略等多個渠道，全面提升品牌曝光率，向香港消費者傳遞豐富優惠和全新購物體驗的信息。是次宣傳重點推廣淘寶平台滿¥99包郵到港等的豐富優惠，並透過港鐵多個主要車站展示創意廣告，其覆蓋59個港鐵站，鋪天蓋地的展示方式吸引乘客目光。同時，在六個主要轉車大站設置專區主題站廣告，並在20個特定港鐵站貼上優惠碼宣傳貼紙，將淘寶品牌訊息無縫融入每日數以百萬計的乘客日常生活出行中，加深香港消費者對品牌的認知，打造沉浸式的淘寶品牌體驗。淘寶的數碼廣告亦將同步於社交媒體與網絡平台上線，並通過MTR Mobile的newsfeed展示線下全方位推廣活動，讓用戶可即時連結並下載淘寶app。此外，淘寶亦運用了港鐵*數碼廣告網絡，全面覆蓋全綫117個港鐵數碼屏幕廣告，透過程序化數碼戶外廣告交易平台 (programmatic digital out-of-home)，更靈活、更有效地投放廣告，根據實時數據靈活調整投放時間、廣告預算及展示位置等等，讓廣告內容精準地展示給目標受眾，大大提高廣告效益，打造線上線下互動的一站式營銷攻勢，全方位引爆雙11購物熱潮。淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅先生表示：「這次淘寶香港團隊聯手合作夥伴精心打造大型廣告方案結合了線上與線下的創意廣告，旨在全方位向香港各界市民宣佈我們推出限時滿額包郵等重磅優惠的好消息，並與本地消費者建立更深的聯繫。我們期待這次廣告系列能帶來強大的影響力，讓更多消費者在雙11期間發現網上購物的便利和樂趣。」德高貝登香港及澳門董事總經理陳麗君小姐補充道：「此次與淘寶的合作展示港鐵*廣告的效率和靈活性，以獨特的O2O整合策略廣告設計方案，由整個港鐵*廣告戶外網絡到MTR Mobile線上平台，結合數據驅動的自動化廣告平台，提升了廣告投放效率與精準度。並通過全新的程序化廣告交易平台實現極致速度和靈活性，品牌訊息得以快速靈活地傳遞無縫融入到每日出行的乘客生活中。我們不僅在技術上進行了升級，更致力於創造具影響力的港鐵*廣告解決方案，能有效接觸所選目標受眾，提升品牌參與度和覆蓋，為淘寶雙11活動帶來更強的互動性和社交媒體引流。」此次創新的戶外廣告策略不僅提升了香港消費者對淘寶限時滿額包郵項目的認知度，還通過港鐵*廣告的網絡，有效及迅速地接觸廣泛的受眾，為雙11購物節預熱，帶動消費者的打卡及購物熱情。