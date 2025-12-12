湊湊火鍋呈獻 冬日懷石聖誕盛宴

聖誕將至，湊湊火鍋推出「冬日懷石聖誕盛宴」，以季節性食材為軸，帶來多款新作及限定料理。席間料理匠心精神呈現「一鍋三品」，從新品「龍躉珍菌鮮魚湯」以鮮活龍躉及其他鮮魚伴似珍貴菇菌細煮，再到皇牌至尊系列。鹿兒島和牛及最頂級2%的美牛三拼聖誕樹、特式一品二食海龍皇獨特菜式，刺身及鍋物完美交替，到每日鮮活到港及到店即劏的多款匠心海鮮拼盤等全新組合。整體選用極至高質鮮活食材，並以懷石料理取向為基礎，讓食材本身的質地與旬味得以藝術式展現。

今季多款主題拼盤與鍋物以全新呈現方式登場，包括皇牌至尊鹿兒島和牛三拼肉肉聖誕樹、一品二食海龍皇、雲林珍菌盛盒系列、企鵝堆雪球及龍躉珍菌鮮魚湯等，全面提升視覺呈現與季節感。皇牌鹿兒島和牛三拼肉肉聖誕樹是聖誕新產品系列中的核心品項之一，採用不同部位組成層次分明的牛肉絕佳位置組合成拼盤，使用鹿兒島最優質和牛及最頂級2%的美牛部位，再配以特製懷石和風醬，呈現口感、油脂與風味的各式各樣的獨特層次。一品二食海龍皇，使用野生加拿大純淨海域的「海中藍鑽」，每日空運到港，以獨創全新兩吃方式，先以刺身食法，再以龍蝦頭煮成的湯品，輕炙蝦肉或伴以新鮮菌菇等，進一步陞華整體味道層次。菌菇系列主打「鮮菇現採 空運直送」。冬季限定的「企鵝堆雪球」則再度升級，湊湊招牌企鵝丸配以100%墨魚肉製人氣墨滑，好像小朋友堆雪球一樣。