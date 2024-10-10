湯火功夫 麻辣燙 登陸淘大商場

湯火功夫麻辣燙以中國黑龍江為起點，自2008年成立以來16年間，足迹遍布10個海外國家。門店遍佈韓國、日本、美國、英國、澳洲、新加坡、馬來西亞、印尼、哈薩克等，早前更登陸九龍灣淘大商場，誓要重新為麻辣燙重新定義，開創本地飲食潮流的新編章！點選麻辣燙跟坊間成行成市的米線專門店無異，先選湯底、再選麵底，跟著選擇配料，4款湯底 自由配麻辣燙最低消費只須$34 (包括1款湯底、1款麵底及1款$12以下的配料)！亦可隨喜好選擇多款招牌小食，特別推介重慶酥肉$38 及 鍋包肉 (8塊) $48 。湯火功夫麻辣燙定必在本港再掀起一片麻辣燙風潮！

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場三期地下G285號舖