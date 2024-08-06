準備結婚的 你們真的準備好了嗎？

「執子之手，與子偕老」是所有準備或已踏入婚姻殿堂的人的願望，但當人生踏入另一個階段後，往往發現結婚不是戀愛任務的終結，而是人生另一里程碑的開始。對於初婚或重組家庭的人而言，婚姻是除了甜蜜交往、愉快旅遊、燭光晚餐外，很多時間是柴米油鹽，誰負責清潔地板、誰負責照顧孩子及看顧功課的家庭責任。
結婚前，你的準備是？
但談起結婚，很多人很快會想到結婚前的準備。想到的，是研究婚禮日期和場地、制定婚禮預算各項支出、選擇婚禮酒席地點、安排婚禮攝影師／化妝師／花藝師／策劃師、準備賓客名單、選擇婚紗和禮服、安排婚禮細節、健康檢查等等。但亦有人希望與未來的伴侶，進行婚前的輔導。因為他們明白比起注重結婚儀式的準備，婚前更需要對對方的了解及溝通，二人共同分擔及面對婚姻生活帶來的困難及挑戰，希望大家成為對方的神隊友。
什麼是婚前的輔導？
婚前的輔導，目的是為準備1年內結婚的人士認識婚姻生活的內容，促進雙方溝通能力和適應能力，從而建立和諧的婚姻關係。過程中，我們會協助準婚人士了解和婚姻有關的範圍，包括：
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針對同居或再婚人士：
而對於婚前同居及重組家庭的人士，更有專門的針對問題。使同居或再婚人士更能有效地處理他們的問題和個別的關係。
為什麼要為婚姻作準備？
根據香港政府統計處的數據顯示，香港離婚率在2019年原來已高達48%，香港2020年的離婚率已再度飆升至接近六成58%。雖然背後的原因與離婚率的計算方式和2020年本港結婚人數急跌了近四成（37%）有關，但香港離婚宗數實質上仍是不斷增加的。離婚的原因千千萬萬，但很多時都是劈頭一句性格不合去總結解釋，但為何婚前總覺得契合﹖婚前沒有以夫妻的角度好好認識清楚自己及對方嗎﹖ 因此，如果可以在婚前互相了解，並為婚姻生活做好準備，實在會對雙方婚後的適應有幫助的。
請為孩子作準備：
而對於有孩子的再婚人士而言，更需要好好為孩子作準備。重組家庭不是一對新人的事，若二人有子女，便是建立新的家庭關係組合。預備子女與繼父／母從不認識，到互相了解、互相接納、再共同生活，孩子是需要父母了解和聆聽他們的想法和擔憂。一對新人，不管是否生父／母，或繼父／母是需要討論二人在重組家庭後在照顧及管教上的分工，否則孩子不但難以適應，更可能感到被忽略，繼而將怨憤投射到未來繼親身上，影響婚姻及家庭關係。
再婚不再分：
婚前輔導可以有效協助初婚或重組家庭人士自我了解及對互相了解、並協助二人改善溝通和衝突處理。最重要的是，再婚人士可以從過去的關係學習，減少重蹈覆轍。此外，婚前準備亦可以指導有孩子的父母，幫助孩子接納父母再婚及建立和諧的繼父母／子女關係。
香港公教婚姻輔導會「緣路有你」離異／再婚家庭支援計劃由香港公益金資助，
免費服務包括：
- 情緒支援+親職指導
- 面談輔導
- 兒童遊戲輔導
- 婚前規劃及準備
查詢熱線：2810 1225
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