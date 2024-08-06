準備結婚的 你們真的準備好了嗎？

「執子之手，與子偕老」是所有準備或已踏入婚姻殿堂的人的願望，但當人生踏入另一個階段後，往往發現結婚不是戀愛任務的終結，而是人生另一里程碑的開始。對於初婚或重組家庭的人而言，婚姻是除了甜蜜交往、愉快旅遊、燭光晚餐外，很多時間是柴米油鹽，誰負責清潔地板、誰負責照顧孩子及看顧功課的家庭責任。 結婚前，你的準備是？ 但談起結婚，很多人很快會想到結婚前的準備。想到的，是研究婚禮日期和場地、制定婚禮預算各項支出、選擇婚禮酒席地點、安排婚禮攝影師／化妝師／花藝師／策劃師、準備賓客名單、選擇婚紗和禮服、安排婚禮細節、健康檢查等等。但亦有人希望與未來的伴侶，進行婚前的輔導。因為他們明白比起注重結婚儀式的準備，婚前更需要對對方的了解及溝通，二人共同分擔及面對婚姻生活帶來的困難及挑戰，希望大家成為對方的神隊友。

什麼是婚前的輔導？ 婚前的輔導，目的是為準備1年內結婚的人士認識婚姻生活的內容，促進雙方溝通能力和適應能力，從而建立和諧的婚姻關係。過程中，我們會協助準婚人士了解和婚姻有關的範圍，包括： 對生活方式的期望 朋友及嗜好 性格配合 個人問題 溝通技巧 解決問題技巧 宗教及價值觀 教養子女 姻親關係 性愛生活 財政處理 心理準備 婚姻盟誓 信仰及價值觀 雙職發展 源生家庭 針對同居或再婚人士： 而對於婚前同居及重組家庭的人士，更有專門的針對問題。使同居或再婚人士更能有效地處理他們的問題和個別的關係。

為什麼要為婚姻作準備？ 根據香港政府統計處的數據顯示，香港離婚率在2019年原來已高達48%，香港2020年的離婚率已再度飆升至接近六成58%。雖然背後的原因與離婚率的計算方式和2020年本港結婚人數急跌了近四成（37%）有關，但香港離婚宗數實質上仍是不斷增加的。離婚的原因千千萬萬，但很多時都是劈頭一句性格不合去總結解釋，但為何婚前總覺得契合﹖婚前沒有以夫妻的角度好好認識清楚自己及對方嗎﹖ 因此，如果可以在婚前互相了解，並為婚姻生活做好準備，實在會對雙方婚後的適應有幫助的。

請為孩子作準備： 而對於有孩子的再婚人士而言，更需要好好為孩子作準備。重組家庭不是一對新人的事，若二人有子女，便是建立新的家庭關係組合。預備子女與繼父／母從不認識，到互相了解、互相接納、再共同生活，孩子是需要父母了解和聆聽他們的想法和擔憂。一對新人，不管是否生父／母，或繼父／母是需要討論二人在重組家庭後在照顧及管教上的分工，否則孩子不但難以適應，更可能感到被忽略，繼而將怨憤投射到未來繼親身上，影響婚姻及家庭關係。

再婚不再分： 婚前輔導可以有效協助初婚或重組家庭人士自我了解及對互相了解、並協助二人改善溝通和衝突處理。最重要的是，再婚人士可以從過去的關係學習，減少重蹈覆轍。此外，婚前準備亦可以指導有孩子的父母，幫助孩子接納父母再婚及建立和諧的繼父母／子女關係。