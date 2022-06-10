滕麗名公開日本NeoYouth NMN產品逆齡心得

NMN界新貴，日本NeoYouth美康萊NMN 15000mg，100%全天然高純度，由日本優良生產規範(GMP)認證的藥廠製造、日本原料，並獲日本厚生勞動省食物安全重點控制(HACCP)認證，具有五重權威專利配方，採用高品質植物膠囊，30分鐘內可轉化成NAD+，是愛美又追求抗衰老與長壽健康人士的優質選擇。

NeoYouth請來逆齡女王滕麗名成為品牌代言人，她分享指NeoYouth除幫助記憶外，她的肌膚細紋減少有彈性，非常易上妝。而且不用一日食幾十粒補充劑，NeoYouth成為她最幫得手嘅「好閨蜜」。經常因拍劇捱夜又早起的她，以往亦服用過很多提神或抗衰老養顏補充品，但當她了解到選用哈佛醫學院David Sinclair教授提出的高效抗衰老黃金組合，全方位修復DNA基因細胞，激活長壽基因的NeoYouth後，已將其他補充品打入冷宮。

每1粒 NeoYouth美康萊NMN15000膠囊(NMN 250毫克)，已相等於食用22公斤西蘭花或27公斤椰菜花或16公斤牛油果或114公斤蝦的NMN含量，加速身體復原，增強免疫力，促進新陳代謝，幫助消除疲勞，提昇運動耐力，有效改善失眠、增強記憶、抗皺、皮膚保持年輕及富彈性，功效顯著。產品不添加糖、大豆、果仁、麩質、防腐劑、乳製品及人造香料，更安心食用。

網頁：www.neoyouth.com.hk