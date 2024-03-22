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市場資訊
2024-03-22 11:45:00
日報

滙豐於「荃灣D．PARK」舉辦「匯豐欖球體驗專區」

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「國泰/匯豐香港國際七人欖球賽」將於457日載譽歸來，今年新增「Melrose銀盾賽」，將有中國、日本、泰國及中國香港的隊伍較量。市民在迎接「七欖」的同時，可率先參與32224日假「荃灣DPARK」設立的「滙豐欖球體驗專區」，體驗欖球樂趣與刺激。滙豐更將於32223日舉辦「滙豐室內非撞式欖球小學四人賽」，今年有24隊小學隊伍參賽一決高下，滙豐會從男子及女子組各挑選一位最有價值球員，將於47日「七欖」兩場賽事擔任開球禮球童。
「滙豐欖球體驗」計劃：https://try.hkrugby.com/zh/

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