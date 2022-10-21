滴露Dettol由即日至11月17日引領大家走進旺角THE FOREST，探尋香氣飄逸的【Proskin冬日滋潤泡泡花園】—— 4大夢幻打卡秘點以品牌人氣Proskin沐浴乳霜及潔手液系列的5大芳香為主軸，綴以漫天飛舞的透光泡沫，全身心感受滋潤時刻；同場更設有「精靈秘影自拍小屋」，由本地新晉插畫家Napo（Thomas Napoleon）設計唯美系4格即影即有相框，滿足各位熱愛打卡之人；只要於場內掃描QR code登上活動官方網站，完成簡單遊戲及小測試，即可換領夢幻精靈系限量禮品。此外，活動期間於任何商戶購買滴露Proskin親膚沐浴乳霜系列或/及深層保濕潔手液產品滿HK$250，更可到【Proskin冬日滋潤泡泡花園】換領清新花系特大毛氈(數量有限，換完即止)，讓親膚滋潤的感覺整個秋冬都圍繞著每寸肌膚。
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日報
滴露Dettol【Proskin冬日滋潤泡泡花園】
滴露Dettol由即日至11月17日引領大家走進旺角THE FOREST，探尋香氣飄逸的【Proskin冬日滋潤泡泡花園】—— 4大夢幻打卡秘點以品牌人氣Proskin沐浴乳霜及潔手液系列的5大芳香為主軸，綴以漫天飛舞的透光泡沫，全身心感受滋潤時刻；同場更設有「精靈秘影自拍小屋」，由本地新晉插畫家Napo（Thomas Napoleon）設計唯美系4格即影即有相框，滿足各位熱愛打卡之人；只要於場內掃描QR code登上活動官方網站，完成簡單遊戲及小測試，即可換領夢幻精靈系限量禮品。此外，活動期間於任何商戶購買滴露Proskin親膚沐浴乳霜系列或/及深層保濕潔手液產品滿HK$250，更可到【Proskin冬日滋潤泡泡花園】換領清新花系特大毛氈(數量有限，換完即止)，讓親膚滋潤的感覺整個秋冬都圍繞著每寸肌膚。