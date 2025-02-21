潘鎮球校長新作《育子成龍心法——言教身敎心敎二十篇》 小故事承載大智慧 以生活化事例分享30多年教養心得及正向教育理念

父母都期望子女成材，但渴望歸渴望，落實不容易。聖保羅男女中學前校長潘鎮球投身教育工作逾30年，不遺餘力實踐百家教育理論，累積豐富的教養心得與經驗。繼2018年出版的《信望愛常存》後，潘校長推出全新力作《育子成龍心法——言教身敎心敎二十篇》，輯錄20篇有關教養子女的短篇小品，向家長們傾囊相授「育子成龍」的方法與心法，期望為下一代創造更廣闊、更自主的探索空間，打破現代孩子「學習不愉快、成長不健康」困局。《育子成龍心法——言教身敎心敎二十篇》現已於各大書店公開發售。

《育子成龍心法——言教身敎心敎二十篇》載有20篇潘校長撰寫的親子教養小品，匯聚他在30多年教育工作中所學所教的體會。內容貫徹其坦誠、謙遜及幽默個性，引用搭棚、筷子及放風箏等生活化比喻和事例，深入淺出地分享正向教育理念及原則，鼓勵父母多與子女溝通，同時提供廣闊的學習和成長空間，讓他們順其個性，開創屬於自己的一片天。書中除了附有令人會心微笑的精美插圖，部分文章更附設連結至延伸閱讀內容的二維碼，讓讀者進一步查看更多教育資訊。

潘鎮球校長表示：「多年來不少家長向我請教培育子女的要訣，讓我思考到與其個別回應，不如把我從事教育工作30多年所學習到的理論、在培育學生成長上的經驗、實踐與反思編印成書，與廣大讀者分享。我選擇以『育子成龍』作為書名，全因我覺得家長們心底裡都有『望子成龍』的願望，但我們期望子女成材，不應單靠心願，更應有實際行動。透過《育子成龍心法——言教身敎心敎二十篇》，希望能夠為父母在培育子女上提供一些方向和指引，實踐『愛的教育』中主張『言教、身教、心教』的理念。」