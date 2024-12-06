潮潮居(黃埔店) $118*嘆一人一鍋汕頭牛肉火鍋

潮潮居(黃埔店)推出全新的一人一鍋汕頭牛肉火鍋，讓您在舒適的環境中享受獨特的用餐體驗！即日起，午市每位僅需超值價$118*（中午11:30至下午2:30），晚市每位$148*（晚上6:00至9:00），即可品嚐到精緻美味、款式多樣且性價比高的火鍋盛宴。於星期一至五消費滿$200可享2小時免費泊車；而在星期六、日及公眾假期，消費滿$400同樣可享免費泊車兩小時。食客可從新鮮肥牛肉/黑毛豬大梅肉/滋補羊肉卷 三款新鮮食材中選一款，享用獨立鍋具及從6款湯底中選1款，更有新鮮豐富的配菜1份及多款調味品供隨意調配。*(需加一服務費）

地址：紅磡船景街10號黃埔天地黃埔號第6期2樓

查詢：2613 2322 / 9749 0527（WhatsApp）