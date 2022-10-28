澳洲膚潤康燕麥止痕沐浴露　濕敏剋星

濕敏問題困擾不少人，澳洲膚潤康燕麥止痕沐浴露，獲美國食品藥品監督管理局證實具抗氧化、防炎、止癢及護膚功能，對清洗暗瘡及回復皮膚正常酸鹼值有幫助，特別適用於濕敏、皮膚乾燥痕癢及主婦手。沐浴露採用含天然麥芯精華2%W/W，並保持酸鹼pH5.5，能有效清洗污垢同時補充身上皮脂膜，提高護膚效果。遇上嚴重濕敏發作，可用適量沐浴露當藥膏搽在較嚴重位置，有效舒緩濕敏，即使不沖水也不會對皮膚有傷害。屈臣氏、真善美醫護有限公司、各大藥房藥行、HKTVmall有售。

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