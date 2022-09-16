澳洲膚潤康 濕敏剋星媽媽手救星

濕敏患者不能沾水是被誤解的概念，人們洗澡時傾向使用肥皂和熱水，加上長時間沐浴，皮膚表層的皮脂會被皂液冲走造成皮膚乾燥，因此會加重痕癢。媽媽每天做家務，雙手經常沾水，接觸化學清潔劑，令雙手變得乾燥、脫皮，導致主婦手。獲英國醫學大全推薦的澳洲膚潤康高能軟膏，含10% 碳醯二胺 (尿素) ，添加人造皮脂，有效防止水分散失，減低刺激物侵害，使濕疹引起的乾燥痕癢得以改善，有效治療主婦手、腳掌龜裂、面部乾燥、口唇爆拆、乾燥痕癢等症狀。屈臣氏、真善美醫護有限公司、各大藥房藥行有售。

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