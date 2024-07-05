越來越多香港人面臨頭髮不再豐盛，讓人感到焦慮和無助。除使用護髮產品外，內用生物素保健品也是有效的選擇。Unichi的小熊爆髮軟糖，蘊含6種健髮配方: 5200微克生物素、鋅、泛酸和維他命A、C及E，有助強化髮絲、促進頭皮健康並增強整體頭髮的厚度。在一項針對27位少髮量人士的臨床實驗顯示，服用生物素補健品4星期後，每6平方亳米髮量增長32%，8星期後增長61.9%！產品榮獲由比利時布魯塞爾的國際美味評鑑所頒發的2024風味絕佳獎章，海鹽和青葡萄風味非常美味可口，讓人一試難忘。
Unichi網頁：https://bit.ly/3yKW7Jo
日報
澳洲NO. 1️ 小熊爆髮軟糖 6種健髮配方助逆轉掉髮困境
越來越多香港人面臨頭髮不再豐盛，讓人感到焦慮和無助。除使用護髮產品外，內用生物素保健品也是有效的選擇。Unichi的小熊爆髮軟糖，蘊含6種健髮配方: 5200微克生物素、鋅、泛酸和維他命A、C及E，有助強化髮絲、促進頭皮健康並增強整體頭髮的厚度。在一項針對27位少髮量人士的臨床實驗顯示，服用生物素補健品4星期後，每6平方亳米髮量增長32%，8星期後增長61.9%！產品榮獲由比利時布魯塞爾的國際美味評鑑所頒發的2024風味絕佳獎章，海鹽和青葡萄風味非常美味可口，讓人一試難忘。