澳門銀河 萊佛士奢華盛典隆重舉行 開啟卓越品質服務嶄新篇章

澳門特別行政區 - 2024年10月23日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）隆重宣布澳門銀河 萊佛士今日舉行「共慶奢華 再創傳奇」盛典。作為卓越奢華的典範，澳門銀河 萊佛士是一座擁有450間優雅套房的高端物業，提供無與倫比的尊貴服務；擁有包括米芝蓮三星壽司名廚宮川政明（Masaaki Miyakawa）主理的首家海外餐廳「鮨吉祥 宮川」（SUSHI KISSHO BY MIYAKAWA）、日本鐵板燒Omakase餐廳「承 · 鐵板料理」（Teppanyaki Shou），以及萊佛士品牌全球首家主打秘密酒吧風格的「長廊酒吧」（Long Bar）等一系列世界一流的餐飲場所。澳門銀河 萊佛士的圓滿呈現極大提升了「澳門銀河」的奢華定位和享負盛名的聲譽，使度假城的酒店總數增至八家，可為賓客提供超過5,000間的客房和套房。
銀河娛樂集團副主席呂耀東先生在慶典中表示：「「澳門銀河」綜合度假城一直致力於為客人提供極致的奢華體驗。今天我非常高興代表銀河娛樂集團宣布澳門銀河 萊佛士圓滿呈現，標誌着「澳門銀河」旗下雲集的酒店品牌又增添了璀璨的一員。萊佛士酒店在全球享有卓越奢華服務的悠久聲譽，備受尊崇。我們很榮幸迎來萊佛士品牌入駐，為澳門的旅遊業與餐飲業增添光彩，並且在亞洲獲獎最多和最富盛名的度假城創造出套房住宿與美食體驗的高端奢華新定義。」
此次盛典攜手法國酒店巨頭雅高集團及全球領先的奢華酒店品牌——萊佛士酒店及度假城聯合呈獻，邀請政府官員、商界領袖及全球媒體翹楚等精英代表參加活動，共同見證了澳門銀河 萊佛士的獨特之處，以及為其品味獨到的客人所呈現的充滿優雅魅力的天地。
雅高大中華區首席執行官羅凱睿（Gary Rosen）先生表示：「作為全球獨一無二的高端奢華酒店品牌， 萊佛士贏得了一代代環球旅行者的追捧，並持續提升全球奢華酒店的標準。我們非常高興將萊佛士這個傳奇品牌引入「澳門銀河」度假城，正式開啟這一奢華全套房目的地的大門。澳門銀河 萊佛士為萊佛士品牌增添了令人振奮的新篇章，同時以獨特的萊佛士體驗豐富澳門欣欣向榮的酒店服務業。我們深信，賓客不僅會因為由內而外散發的多元文化、美麗和精緻而再次光臨這家標誌性的奢華酒店，更會因在入住時所感受到的非凡體驗而流連忘返。」
萊佛士傳奇管家服務的新境界
秉承品牌永恆的精髓，澳門銀河 萊佛士為環球旅行者提供周到、個性化和謹慎的管家服務。萊佛士管家以細心關懷預見客人的個性化需求。經過專業培訓，管家竭盡所能讓每位客人從入住前到入住期間享受精心設計的、無微不至的定製化24小時VIP服務。
全球首家秘密風格長廊酒吧驚艷亮相
位於澳門銀河 萊佛士的「長廊酒吧」是一個充滿神秘與冒險氛圍的世界。自 1915 年在新加坡萊佛士酒店的長廊酒吧調製出第一杯新加坡司令以來，這家著名的酒吧已拓展至全世界，同時延續其以融入當地風味的異國情調雞尾酒取悅賓客的傳統。澳門銀河 萊佛士的長廊酒吧靈感源自16世紀將珍貴香料運至澳門的葡萄牙傳奇商船「聖母號」（Madre de Deus），酒吧整體設計由香港著名設計師Joyce Wang打造，呼應了澳門沿海一帶常見的地下洞穴，曾收藏著海員們從世界各地搜集的珍寶。這個充滿秘密與傳奇故事的秘境，今天重現於澳門銀河 萊佛士，成為愛酒之人的尋寶之地，沉浸於航海歷史與奇妙體驗之中。
酒吧的特色雞尾酒由屢獲殊榮的調酒大師Antonio Lai 精心調配，以陳年杜松子酒為基礎，旨在向當年「聖母號」所運載的香料致敬，其中黑胡椒、丁香、肉桂、肉豆蔻、豆蔻等都是製作杜松子酒的關鍵材料，如今在現代創意調酒中煥發新生，喚醒感官的奇妙體驗。主打秘密酒吧風格的澳門銀河 萊佛士長廊酒吧，以現場DJ 配合黑膠唱片表演為特色，將香料貿易的風味與現代雞尾酒文化和全球美食完美融合，帶來地道而引人入勝的體驗。
星光熠熠的頂級餐飲體驗
澳門銀河 萊佛士進一步鞏固了「澳門銀河」作為澳門首屈一指的美食目的地，匯聚了眾多世界頂級廚師在此施展烹飪才華。由日本米芝蓮三星壽司大師宮川政明在日本以外地區開設的首間分店「鮨吉祥 宮川」在此亮相，其精英廚師團隊擁有共計98年的知名餐廳經驗，精湛技藝讓賓客與美食之間建立深刻的聯繫。食材精選自日本傳統農場主和世代傳承漁民手中的新鮮時令食材，為賓客呈現精緻而正宗的Omakase體驗。這裏秉承「侘寂」美學，餐廳的內飾設計採用極簡主義風格，創造出寧靜和諧的氛圍，契合傳統日本文化的精髓。
此外，酒店還設有主打日本鐵板燒Omakase的「承 · 鐵板料理」。餐廳選材自日本以至世界各地不同農民和漁場，嚴選首屈一指的上乘新鮮食材，為客人呈獻一場令人回味無窮的日本美食巡禮。廚師團隊由資深鐵板燒廚師組成，擁有頂級日本料理食府的工作經驗。透過華麗的藝術手法，和積累多年的紮實功力，每一次靈巧的翻轉，都令客人踏上一段多感官的美食之旅，將生動、互動的用餐體驗提升到新的高度。
傳奇新標杆 重塑路氹的奢華體驗
澳門銀河 萊佛士坐落於「澳門銀河」銀河時尚匯東側，毗鄰极富歷史文化氣息的氹仔舊城區，可以俯瞰活力四射的「澳門銀河」度假城及澳門天際線。連接兩座豪華塔樓的玻璃空中橋廊長15米，置身其中，眺望八方，飽覽天浪淘園、路環乃至遠處橫琴島海岸的壯麗景緻。
澳門銀河 萊佛士的設計是悠久傳統與多元魅力的交匯之地，通過標誌性的設計、地道的工藝以及精美的藝術品和傢具來提升賓客的體驗。酒店的外部裝飾有壯觀的 LED 特色裝置。進入酒店后，賓客會發現豪華的意大利高級建築風格，營造出一種可以讓思想、靈感和想象力衝擊靈魂的非凡氛圍。
關於萊佛士品牌
萊佛士酒店、度假村及公寓於 1887 年在新加坡成立，既是一處充滿無限可能的地方，更是誕生創意、歷史、故事和傳奇的奇迹之地。在每個地標性地點，尊貴的客人和當地居民都會發現一片充滿優雅質感和迷人魅力的天地，萊佛士殷勤周到的服務備受讚譽，源遠流長。作為目的地的真正精髓，萊佛士大力支持藝術和設計，傳揚豐富多彩的文化，引導賓客按照自己的時間和方式探索。萊佛士通過各種舉措表達了對當地社區的承諾，並以積極支持藝術和環境的融合為己任。一代又一代的遊客到來時是客人，離開時是朋友，回來時是家人。萊佛士酒店遍布主要國際城市，包括新加坡、巴黎、伊斯坦布爾、迪拜、多哈、馬爾代夫、烏代浦、倫敦、波士頓、澳門和巴林。萊佛士隸屬於世界領先的酒店集團 Accor，該集團在 110 多個國家擁有 5,700 多家酒店，並且是 ALL - Accor Live Limitless（雅高心悅界） 中的一員，這是一項全新的客戶忠誠計劃，提供各種獎勵、服務和體驗。
raffles.com | all.com | group.accor.com
有關 「澳門銀河」 綜合度假城
「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城打造全世界最多元化的娛樂及綜合旅遊度假熱點。整個項目的總投資額高達430億港元，佔地110萬平方米，為澳門帶來嶄新的休閒娛樂設施。 「澳門銀河」雲集8家世界知名豪華酒店，包括澳門悦榕庄、「銀河酒店™」、澳門大倉酒店、澳門JW萬豪酒店、澳門麗思卡爾頓酒店、「百老匯酒店」、澳門銀河 萊佛士以及澳門安達仕酒店，共提供約5,000 間豪華客房、奢華套房及別墅。天浪淘園佔地75,000平方米，設有全球最長 575 米空中激流、能掀起1.5米人造海浪的空中衝浪池、全150米的白沙灘，以及澳門首個高達9米的刺激滑水天梯衝天激流。兩間五星級國際水療品牌─澳門悦榕SPA和澳門麗思卡爾頓水療中心讓賓客煥發心靈、徹底放鬆。
「澳門銀河」其他設施包括超過120個餐飲選擇，涵蓋米芝蓮星級體驗及地道美食，以多元風味、獨特體驗及頂級食材打造「舌尖品亞洲 峰味聚銀河」的餐飲享受。銀河時尚匯集合國際頂尖奢華品牌，禮遇非凡的悅心購物體驗，讓賓客一步到位選購全球追捧的經典及限量版名品，探索充滿驚喜亮點的名牌獨家限時店，享受尊尚的禮遇回饋及優惠購物賞。成為VIP更可尊享貼心的禮賓購物服務，獲邀參與專屬的大牌聯乘活動，奢華禮遇提升至全新層次。矚目的時尚喜悦，在此一觸即發，令賓客變成潮流焦點所在。
「銀河影院」配備最頂尖的影音科技、超豪華舒適的配套，以及細心周到的服務，將身臨其境的影院體驗提升到全新境界；以上海流金歲月為設計靈感的頂級娛樂聖殿【紅伶】，在華麗典雅的氛圍下呈獻醉人娛樂表演；悠然自足以傳統手法帶領賓客領略養生奧秘恢復活力。從「澳門銀河」穿過設有空調的行人天橋，90秒即可直達「澳門百老匯」，零距離體驗最地道的澳門特色及亞洲魅力。百老匯美食街搜羅了 35 種澳門及亞洲地道特色美食，從街頭小吃至老字號餐廳，每家店的招牌名菜都令人難忘。設有約2,500個座位的百老匯舞台匯聚世界級表演盛事。
「澳門銀河」備有獨特完善的活動場地，專業的服務團隊為賓客籌辦不同類型的會議展覽活動。銀河國際會議中心（GICC）為澳門會展業開啟新篇章，同時拓展集團在澳門的度假城版圖。其會展空間總面積達40,000平方米，並設有16,000座位、全澳最大的室内綜藝館——銀河綜藝館。
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