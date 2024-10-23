澳門銀河 萊佛士奢華盛典隆重舉行 開啟卓越品質服務嶄新篇章

澳門特別行政區 - 2024年10月23日 - 「澳門銀河™」世界級奢華綜合度假城（下稱「澳門銀河」）隆重宣布澳門銀河 萊佛士今日舉行「共慶奢華 再創傳奇」盛典。作為卓越奢華的典範，澳門銀河 萊佛士是一座擁有450間優雅套房的高端物業，提供無與倫比的尊貴服務；擁有包括米芝蓮三星壽司名廚宮川政明（Masaaki Miyakawa）主理的首家海外餐廳「鮨吉祥 宮川」（SUSHI KISSHO BY MIYAKAWA）、日本鐵板燒Omakase餐廳「承 · 鐵板料理」（Teppanyaki Shou），以及萊佛士品牌全球首家主打秘密酒吧風格的「長廊酒吧」（Long Bar）等一系列世界一流的餐飲場所。澳門銀河 萊佛士的圓滿呈現極大提升了「澳門銀河」的奢華定位和享負盛名的聲譽，使度假城的酒店總數增至八家，可為賓客提供超過5,000間的客房和套房。



「澳門銀河」隆重宣布澳門銀河 萊佛士今日舉行「共慶奢華 再創傳奇」盛典，銀河娛樂集團副主席呂耀東先生致歡迎辭。

銀河娛樂集團副主席呂耀東先生在慶典中表示：「「澳門銀河」綜合度假城一直致力於為客人提供極致的奢華體驗。今天我非常高興代表銀河娛樂集團宣布澳門銀河 萊佛士圓滿呈現，標誌着「澳門銀河」旗下雲集的酒店品牌又增添了璀璨的一員。萊佛士酒店在全球享有卓越奢華服務的悠久聲譽，備受尊崇。我們很榮幸迎來萊佛士品牌入駐，為澳門的旅遊業與餐飲業增添光彩，並且在亞洲獲獎最多和最富盛名的度假城創造出套房住宿與美食體驗的高端奢華新定義。」



呂耀東先生與雅高大中華區首席執行官羅凱睿先生（右）共同將金色的酒液緩緩注入冰雕中，慶祝澳門銀河 萊佛士開啟卓越品質服務嶄新篇章。

此次盛典攜手法國酒店巨頭雅高集團及全球領先的奢華酒店品牌——萊佛士酒店及度假城聯合呈獻，邀請政府官員、商界領袖及全球媒體翹楚等精英代表參加活動，共同見證了澳門銀河 萊佛士的獨特之處，以及為其品味獨到的客人所呈現的充滿優雅魅力的天地。



雅高大中華區首席執行官羅凱睿（Gary Rosen）先生表示：「作為全球獨一無二的高端奢華酒店品牌， 萊佛士贏得了一代代環球旅行者的追捧，並持續提升全球奢華酒店的標準。我們非常高興將萊佛士這個傳奇品牌引入「澳門銀河」度假城，正式開啟這一奢華全套房目的地的大門。澳門銀河 萊佛士為萊佛士品牌增添了令人振奮的新篇章，同時以獨特的萊佛士體驗豐富澳門欣欣向榮的酒店服務業。我們深信，賓客不僅會因為由內而外散發的多元文化、美麗和精緻而再次光臨這家標誌性的奢華酒店，更會因在入住時所感受到的非凡體驗而流連忘返。」



銀河娛樂集團首席營運總監—澳門 祁嘉杰先生（左一）與銀河娛樂集團酒店及時尚品味拓展部主管賀德財先生（右一）亦與兩位主禮嘉賓同場見證澳門銀河 萊佛士的圓滿呈現。

萊佛士傳奇管家服務的新境界



秉承品牌永恆的精髓，澳門銀河 萊佛士為環球旅行者提供周到、個性化和謹慎的管家服務。萊佛士管家以細心關懷預見客人的個性化需求。經過專業培訓，管家竭盡所能讓每位客人從入住前到入住期間享受精心設計的、無微不至的定製化24小時VIP服務。



盛典儀式上高朋滿座，一眾嘉賓在澳門銀河 萊佛士大堂合影留念。

全球首家秘密風格長廊酒吧驚艷亮相



位於澳門銀河 萊佛士的「長廊酒吧」是一個充滿神秘與冒險氛圍的世界。自 1915 年在新加坡萊佛士酒店的長廊酒吧調製出第一杯新加坡司令以來，這家著名的酒吧已拓展至全世界，同時延續其以融入當地風味的異國情調雞尾酒取悅賓客的傳統。澳門銀河 萊佛士的長廊酒吧靈感源自16世紀將珍貴香料運至澳門的葡萄牙傳奇商船「聖母號」（Madre de Deus），酒吧整體設計由香港著名設計師Joyce Wang打造，呼應了澳門沿海一帶常見的地下洞穴，曾收藏著海員們從世界各地搜集的珍寶。這個充滿秘密與傳奇故事的秘境，今天重現於澳門銀河 萊佛士，成為愛酒之人的尋寶之地，沉浸於航海歷史與奇妙體驗之中。



酒吧的特色雞尾酒由屢獲殊榮的調酒大師Antonio Lai 精心調配，以陳年杜松子酒為基礎，旨在向當年「聖母號」所運載的香料致敬，其中黑胡椒、丁香、肉桂、肉豆蔻、豆蔻等都是製作杜松子酒的關鍵材料，如今在現代創意調酒中煥發新生，喚醒感官的奇妙體驗。主打秘密酒吧風格的澳門銀河 萊佛士長廊酒吧，以現場DJ 配合黑膠唱片表演為特色，將香料貿易的風味與現代雞尾酒文化和全球美食完美融合，帶來地道而引人入勝的體驗。



位於澳門銀河 萊佛士的、全球首家秘密風格的長廊酒吧今日驚艷亮相，靈感源自16世紀將珍貴香料運至澳門的葡萄牙傳奇商船「聖母號」（Madre de Deus），打造一個充滿神秘與冒險氛圍的世界。

星光熠熠的頂級餐飲體驗



澳門銀河 萊佛士進一步鞏固了「澳門銀河」作為澳門首屈一指的美食目的地，匯聚了眾多世界頂級廚師在此施展烹飪才華。由日本米芝蓮三星壽司大師宮川政明在日本以外地區開設的首間分店「鮨吉祥 宮川」在此亮相，其精英廚師團隊擁有共計98年的知名餐廳經驗，精湛技藝讓賓客與美食之間建立深刻的聯繫。食材精選自日本傳統農場主和世代傳承漁民手中的新鮮時令食材，為賓客呈現精緻而正宗的Omakase體驗。這裏秉承「侘寂」美學，餐廳的內飾設計採用極簡主義風格，創造出寧靜和諧的氛圍，契合傳統日本文化的精髓。



此外，酒店還設有主打日本鐵板燒Omakase的「承 · 鐵板料理」。餐廳選材自日本以至世界各地不同農民和漁場，嚴選首屈一指的上乘新鮮食材，為客人呈獻一場令人回味無窮的日本美食巡禮。廚師團隊由資深鐵板燒廚師組成，擁有頂級日本料理食府的工作經驗。透過華麗的藝術手法，和積累多年的紮實功力，每一次靈巧的翻轉，都令客人踏上一段多感官的美食之旅，將生動、互動的用餐體驗提升到新的高度。



澳門銀河 萊佛士的圓滿呈現極大提升了「澳門銀河」的奢華定位和享負盛名的聲譽，使度假城的酒店總數增至八家，可為賓客提供超過5,000間的客房和套房。

傳奇新標杆 重塑路氹的奢華體驗



澳門銀河 萊佛士坐落於「澳門銀河」銀河時尚匯東側，毗鄰极富歷史文化氣息的氹仔舊城區，可以俯瞰活力四射的「澳門銀河」度假城及澳門天際線。連接兩座豪華塔樓的玻璃空中橋廊長15米，置身其中，眺望八方，飽覽天浪淘園、路環乃至遠處橫琴島海岸的壯麗景緻。



澳門銀河 萊佛士的設計是悠久傳統與多元魅力的交匯之地，通過標誌性的設計、地道的工藝以及精美的藝術品和傢具來提升賓客的體驗。酒店的外部裝飾有壯觀的 LED 特色裝置。進入酒店后，賓客會發現豪華的意大利高級建築風格，營造出一種可以讓思想、靈感和想象力衝擊靈魂的非凡氛圍。



