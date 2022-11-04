濕敏剋星 迅速解決各種皮膚問題

濕敏患者常認為不能沾水，其實是被誤解的概念，使用肥皂和熱水長時間沐浴會讓皮脂被皂液冲走造成皮膚乾燥，因此會加重痕癢。媽媽們每天做家務，雙手經常接觸化學清潔劑，令雙手變得乾燥、脫皮，導致主婦手。獲英國醫學大全推薦的澳洲膚潤康高能軟膏，含10% 碳醯二胺 (尿素) ，添加人造皮脂，能夠彌補清潔過程中流失的脂質，提供肌膚油脂，防止水分散失，減低刺激物侵害，使濕敏引起的乾燥痕癢得以改善，有效治療主婦手、腳掌龜裂、面部乾燥、口唇爆拆、乾燥痕癢等。屈臣氏、真善美醫護有限公司、各大藥房藥行有售。

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