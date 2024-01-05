熱門搜尋:
六合彩 魚町銀天街 流感 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 叱咤2023 薈鳴 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 恒生指數 李家超 日圓匯率 御半山 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2024-01-05 09:15:00
日報

濕敏及主婦手秋冬必備 天然舒敏潤手霜

分享：

每年秋冬，雙手總會又乾又痕，嚴重時更會爆裂脫皮。「尚護健‧甜橙舒服修護潤手霜」以甜橙精油專利成分C-ANTI 6 COMPLEX™配合乳木果、甘油、尿囊素等天然成分組成NMF+強效鎖水配方，強化肌膚鎖水屏障，緩減皮膚刺激、抗菌止癢、並軟化角質硬皮，全方位滋潤及修復雙手。100%用家同意有效緩解痕癢、龜裂、紅腫、乾燥、硬皮5大主婦手徵狀*。測試證實持續6小時舒緩乾癢、敏感*。歐洲製造，通過皮膚敏感測試，安全可靠。「尚護健‧甜橙舒服修護潤手霜」50ml，原價$129/支，即日起至2024111日可享8折，折後$103/支，萬寧藥劑部有售！
查詢：3568 3850
*Trial and self assessmentfrom 50 users conducted by LARUS PHARMA SRL. Italy, Sep 2022

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受