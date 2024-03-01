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市場資訊
2024-03-01 10:30:00
日報

濕敏樂 萬寧買2盒$556 平均$278

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新一代革命性配方【益生菌抗敏+草本袪濕】或有助根治濕敏 「斷尾唔返發」。用家推薦，最快1星期改善痕痛、紅腫、起泡及龜裂。濕敏樂含3大成分，包括K2益生菌(傷口速癒，抵抗重復感染)13種益生菌(平衡免疫，對抗致敏源)4大袪濕草本(排清濕毒，濕敏難以返發)，根治濕敏3步曲。濕敏樂成分天然，無西藥及類固醇，無副作用，成人、孕婦、兒童適用。預防保健，每日1/速效舒緩每日2(兒童每日1)。春天是濕敏季節，小朋友、孕媽媽服用「濕敏樂」打底，有助減低濕敏痕痛機會。
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