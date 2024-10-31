濕疹關注組：「濕疹患者放鬆瑜伽及壓力管理工作坊」 正面情緒助減濕疹復發 新型治療帶來希望

治療異位性皮膚炎（濕疹），不少患者聽到類固醇都表現抗拒，其實現時已有不同的治療方案更有效副作用更少。早前濕疹關注組與香港醫護聯盟合辦了「濕疹患者放鬆瑜伽及壓力管理工作坊」，讓參加的成人濕疹患者學習放鬆心情和管理情緒，並一起探討新的濕疹治療方向。

藝人及瑜伽導師林子萱（Kiki）帶領幾十位濕疹關注組的會員進行放鬆瑜伽示範，她一面指點參加者；一面分享她透過瑜伽緩解濕疹病情的心得，大家都做得十分投入。在之後的分享環節，Kiki與大家分享其患病經歷。