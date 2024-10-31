濕疹關注組：「濕疹患者放鬆瑜伽及壓力管理工作坊」 正面情緒助減濕疹復發 新型治療帶來希望

治療異位性皮膚炎（濕疹），不少患者聽到類固醇都表現抗拒，其實現時已有不同的治療方案更有效副作用更少。早前濕疹關注組與香港醫護聯盟合辦了「濕疹患者放鬆瑜伽及壓力管理工作坊」，讓參加的成人濕疹患者學習放鬆心情和管理情緒，並一起探討新的濕疹治療方向。
藝人及瑜伽導師林子萱（Kiki）帶領幾十位濕疹關注組的會員進行放鬆瑜伽示範，她一面指點參加者；一面分享她透過瑜伽緩解濕疹病情的心得，大家都做得十分投入。在之後的分享環節，Kiki與大家分享其患病經歷。
生活壓力引致病發
「五、六年前我用完沐浴球沖涼後就開始有痕癢症狀，不久腰腹部呈現地圖狀的紅斑，有時還會『出水』！我試過佷多方法，吃藥、搽藥膏，那時未有那麼多的治療方法，所以都好絕望。我甚至去教堂、拜神、占卜，最後求助心理學家，發現原來可能是生活壓力引致病發。」所以Kiki看醫生以外也持續做瑜伽放鬆身心，半年後病情開始改善，她指在最艱難的時候，就是靠做瑜伽幫助復元「記得有次我將肚皮的『地圖』拍照放上IG，有種一身鬆了的感覺。所以大家千萬不要放棄，保持正面心態。每人的濕疹症狀可能有所不同，建議與醫生商量，選擇適合的治療方案。如情绪有困擾，也可考慮尋求專業的協助。」
正向思維與濕疹共存
精神科專科潘雲平醫生十分認同Kiki的看法，她強調不要看輕濕疹患者的情緒問題，30%濕疹成年患者曾出現抑鬱、焦慮，多達44%濕疹患者曾有輕生念頭。痕癢不單影響睡眠，進而影響免疫力和壓力賀爾蒙，可能導致抑鬱等情緒問題，形成惡性循環。「所以濕疹朋友要保持穩定情緒和感恩的心，學習正向思維、多與自己說鼓勵性的說話 ；加上充足休息和社交，都可以幫助改善病情，達致與濕疹共存。」
濕疹新藥效用高快起效
皮膚科專科顏佩欣醫生就提出濕疹治療的新趨勢。「對於中度至嚴重的成人濕疹患者，我們現時不止使用傳統藥物，還會進一步趨向採取個人化療法，當中可配合新型藥物如生物製劑注射及口服JAK抑制劑。就以口服JAK 1抑制劑為例，其原理是通過JAK-STAT訊號路徑，直接阻斷與濕疹炎症、皮膚屏障功能障礙和痕癢有關的細胞因子，止痕效果較高，快起效，一般幾天至一星期內見效，副作用又少。」顏佩欣醫生建議患者看醫生、定時用藥之餘，亦要維持均衡飲食、隨著季節轉變而調整保濕護理。