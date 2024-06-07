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市場資訊
2024-06-07 09:30:00
日報

灣仔會展家居博覽 at.home精選會場優惠

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AIMON餐檯椅組合

at.home 一連4日（6月7日至6月10日）會於灣仔會展家居博覽U01攤位見大家，餐檯椅套裝、梳化、寵物布料梳化、茶几等獨家貨品低至5折，多款傢俬以EXPO會場獨家優惠價發售，部份更限量，先到先得，係時候為新居入伙添置傢俬、幫屋企換傢俬煥新感覺！其中【北歐風設計餐檯椅套裝】AIMON餐檯椅組合，只售 $3,880，採北歐風簡約設計，120cm長度輕盈慳位，配人體工學餐椅，長椅下方設層架式貯物空間。

【時尚慳位岩板餐檯椅套裝】BOBBY岩板餐檯椅組合 $4,680
‧單邊開合設計，靈活延伸方便貼牆擺
‧110cm長度慳位實用，新興岩板物料防刮耐熱、抗壓耐用

【超歎茶几梳化】MARINE 3座位真皮電動彈鉸梳化 $8,400
‧梳化深度93厘米，輕巧扶手「零距離貼牆」設計
‧隱藏式茶几，將椅背翻開，茶几特設杯座方便放置杯或飲品

【貓奴必備寵物布料梳化床】CLOUD布藝梳化床 $4,277
‧無扶手位設計，會造成壓逼
‧移動椅背，變床毋須移動梳化，簡單輕易就能變身梳化床

【百變貴妃寵物布料梳化】MIRROR多功能布藝梳化$4,788
‧左右兩邊均可拉出成梳化腳踏；拉出其中一邊，更可靈活變身成貴妃梳化
‧一同抽拉出來，提升坐躺享受

 

BOBBY岩板餐檯椅組合

MARINE 3座位真皮電動彈鉸梳化

CLOUD布藝梳化床

MIRROR多功能布藝梳化

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