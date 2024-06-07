灣仔會展家居博覽 at.home精選會場優惠

at.home 一連4日（6月7日至6月10日）會於灣仔會展家居博覽U01攤位見大家，餐檯椅套裝、梳化、寵物布料梳化、茶几等獨家貨品低至5折，多款傢俬以EXPO會場獨家優惠價發售，部份更限量，先到先得，係時候為新居入伙添置傢俬、幫屋企換傢俬煥新感覺！其中【北歐風設計餐檯椅套裝】AIMON餐檯椅組合，只售 $3,880，採北歐風簡約設計，120cm長度輕盈慳位，配人體工學餐椅，長椅下方設層架式貯物空間。

【時尚慳位岩板餐檯椅套裝】BOBBY岩板餐檯椅組合 $4,680

‧單邊開合設計，靈活延伸方便貼牆擺

‧110cm長度慳位實用，新興岩板物料防刮耐熱、抗壓耐用