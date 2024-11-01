灣景國際 「竹林探秘」熊猫主題下午茶

大熊貓熱潮席捲全城，灣景國際的廚師團隊以萌趣大熊貓為靈感，設計出一系列造型可愛的鹹甜美點，讓一眾食客彷如漫步在靜謐竹林間，一同迎接國寶級貴賓加入香港大家庭！當中鹹點包括煙三文魚露筍忌廉芝士卷、松葉蟹肉蘋果牛油果沙律、酥炸紫蘇竹筍蝦餅、金沙熊貓包等。甜點款式則有麻糬椰子熊貓慕絲蛋糕、香橙熱情果慕絲蛋糕、熊貓抹茶紅豆蛋糕卷及士多啤梨芝士蛋糕。*包括咖啡/茶/金桔梳打特飲/竹庶茅根特飲。下午茶套餐兩位用HK$368/每位HK$248，星期一至日及公眾假期下午2:30-6:30供應。（*另設加一服務費及指定日期不適用）

灣景國際

電話：3909 9088 / WhatsApp：5721 2553