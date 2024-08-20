無國界醫生歐耀佳三赴南蘇丹 貢獻一生所學救治病人

今年4至7月，無國界醫生救援人員、香港外科醫生歐耀佳前往非洲國家南蘇丹，支援該國北部本提烏（Bentiu）的一所醫院，主要為居於附近營地的逾13萬流離失所者提供醫療護理。南蘇丹是世上最年輕的國家，多年來受到疾病、暴力與水災的衝擊，龐大的人道需求與日俱增。從醫數十載的歐耀佳說：「我有不少臨床經驗都在國際救援中累積回來，這些知識在香港未必用得著，反而在南蘇丹我可貢獻一生所學。」

歐耀佳連續第三年的夏天重返南蘇丹，成爲駐守該醫院的唯一外科醫生，3個月內「on call 24/7」。當地的醫療需求殷切，歐耀佳遇上的棘手個案不少，包括槍傷、緊急手術、分娩併發症等。歐仍然記得一名子宮內翻的孕婦緊急入院，需馬上動刀剖腹產子，最後成功救下這位母親。他說：「這種情況在南蘇丹十分普遍，始終當地沒有產檢，連X光機都沒有，我唯有『馬死落地行』，靠臨床經驗補足，也幸好所學的知識用得著。」