煤氣公司舉辦生態攝影比賽 得獎作品有機會製成郵票宣揚生物多樣性

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）致力推動可持續發展，近年更積極鼓勵大眾關注生物多樣性議題。公司即日起至5月6日，舉辦「捕捉野外大自然之傑作生態攝影比賽」，以海、陸、空動物為主題，鼓勵大家用鏡頭記錄大自然最美一面。得獎者除獲得獎金，其參賽作品更有機會製成別注版郵票，與煤氣公司攜手宣揚生物多樣性的重要。
是次比賽分為成人組（18歲或以上）及青少年組（12至17歲），分別下設海陸空三個類別，每類別設有冠、亞、季軍及優異獎各一名。為鼓勵公眾參賽，煤氣公司將按獎金金額等額配對捐款予指定非牟利團體，支持其環保工作。煤氣公司亦有機會在今年中舉辦之公眾活動展出得獎作品，向大眾 傳遞保育生態訊息。
煤氣公司集團環境、社會及管治總監/集團企業事務總監楊松坤表：「生物多樣性與人類健康福祉息息相關，我們在繼續發展經濟的同時，須多加保育自然資產，以維護及增加生物多樣性。而煤氣公司已制定《環境政策》，避免在生物多樣性較豐富地區營運；並為處於重要生態價值地點的發展項目進行評估，盡量減少對生物多樣性的潛在負面影響等。」他呼籲 攝影愛好者參與是次比賽，讓公眾透過相片認識寶貴的自然生態。
煤氣公司積極發展綠色智慧能源，除了供應安全可靠的燃氣，以及在內地市場普及太陽能光伏的可再生能源應用外，近年更投入資源發展針對海、陸、空的綠色能源，包括船用燃料綠色甲醇、適合陸上運輸工具的氫能及供飛機使用的可持續航空燃料，以取替傳統高碳排放的能源，從而配合國家「雙碳」目標及香港特區政府發展綠色運輸的計劃。
另外，煤氣公司早於2022年發布《氣候相關及自然相關指導文件》，成為香港首家企業發布先行文件回應「自然相關財務披露工作小組」（TNFD）試行版框架，檢視並披露煤氣公司及子公司港華智慧能源的業務對環境生態及生物多樣性構成的影響，以及所帶來的風險和機遇。
公眾即日起可瀏覽比賽網址（https://bit.ly/3QatMlN），參加比賽及參閱有關詳情。