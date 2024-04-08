煤氣公司舉辦生態攝影比賽 得獎作品有機會製成郵票宣揚生物多樣性

香港中華煤氣有限公司（煤氣公司）致力推動可持續發展，近年更積極鼓勵大眾關注生物多樣性議題。公司即日起至5月6日，舉辦「捕捉野外大自然之傑作生態攝影比賽」，以海、陸、空動物為主題，鼓勵大家用鏡頭記錄大自然最美一面。得獎者除獲得獎金，其參賽作品更有機會製成別注版郵票，與煤氣公司攜手宣揚生物多樣性的重要。 是次比賽分為成人組（18歲或以上）及青少年組（12至17歲），分別下設海陸空三個類別，每類別設有冠、亞、季軍及優異獎各一名。為鼓勵公眾參賽，煤氣公司將按獎金金額等額配對捐款予指定非牟利團體，支持其環保工作。煤氣公司亦有機會在今年中舉辦之公眾活動展出得獎作品，向大眾 傳遞保育生態訊息。

煤氣公司集團環境、社會及管治總監/集團企業事務總監楊松坤表：「生物多樣性與人類健康福祉息息相關，我們在繼續發展經濟的同時，須多加保育自然資產，以維護及增加生物多樣性。而煤氣公司已制定《環境政策》，避免在生物多樣性較豐富地區營運；並為處於重要生態價值地點的發展項目進行評估，盡量減少對生物多樣性的潛在負面影響等。」他呼籲 攝影愛好者參與是次比賽，讓公眾透過相片認識寶貴的自然生態。 煤氣公司積極發展綠色智慧能源，除了供應安全可靠的燃氣，以及在內地市場普及太陽能光伏的可再生能源應用外，近年更投入資源發展針對海、陸、空的綠色能源，包括船用燃料綠色甲醇、適合陸上運輸工具的氫能及供飛機使用的可持續航空燃料，以取替傳統高碳排放的能源，從而配合國家「雙碳」目標及香港特區政府發展綠色運輸的計劃。