煤氣公司160周年銅鑼灣旗艦店開幕 Gigi與名廚合作炮製甜品 呈獻法式藝術

為慶祝煤氣公司服務香港市160年，於銅鑼灣開設的「煤氣公司160周年銅鑼灣旗艦店」昨日開幕，不但與名廚Stanley Wong合作開設集精緻和休閑概念於一身的現代餐廳 – CulinArt 1862，更開設煤氣烹飪中心專為法國Disciples Escoffier專業文憑而設的全新教室，還有售賣優質爐具、廚具及頂級廚櫃的零售客戶中心。於揭幕慶典上香港中華煤氣有限公司常務董事黃維義致辭時表示。煤氣公司由1862年經營香港法定古蹟都爹利街煤氣燈至今，除提供煤氣服務及售賣爐具外，更經營煤氣餐廳及提供廚櫃和優質廚具等，今後將繼續為大家帶來全方位的服務與體驗。

昨日更請來畢業於煤氣烹飪中心X 法國Disciples Escoffier專業文憑的星級畢業生梁詠琪Gigi到場支持，她更與Stanley Wong合作即場製作甜品畫，並協助專業文憑課程導師Chef Maxime示範製作以中環都爹利街四盞煤氣燈為靈感的巨型甜品裝飾，其後再聯同黃維義先生及Chef Stanley合力完成作品及主持揭幕儀式。為慶祝「煤氣公司160周年銅鑼灣旗艦店」開幕，由即日至2023年3月31日，凡於旗艦店報讀指定烹飪課程，即可獲160元優惠券。

查詢：2884 2603

地址：銅鑼灣禮頓道29號華懋禮頓廣場1樓