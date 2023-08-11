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市場資訊
2023-08-11 07:30:00
日報

煤氣TGC x LITTLE TWIN STARS爐具及家電．家居．博覽展場優惠

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煤氣公司連續八年參與「家電．家居．博覽」（81721日，攤位：3F-E02），並再度與Sanrio推出全新聯乘企劃-TGC x LITTLE TWIN STARS星之煮食爐及廚具系列，爐具及產品組合優惠只售$5,760，便可購入Little Twin Stars星之煮食爐及Little Twin Stars 24cm不鏽鋼單柄煎鍋連鑊鏟(原價$7,368)。此外，場內設多個品牌的優質時尚家居用品、美容產品及健康產品，以會場優惠價發售。另外，即場登記成為「好氣Fun」網上換購平台會員即送「壽桃蠔皇鮑魚四隻裝」，更可享會員獨家優惠。
查詢：2232 1000
網站：www.towngasappliance.com

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