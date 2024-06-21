四年一度歐國盃令全城熱血沸騰，球迷們不想錯過任何一場賽事。但因時差關係，不得不熬夜看球賽，傷眼兼損肝，實在有損健康。杞子是公認的護眼食品，藥食兩用中藥材之一，具滋補肝腎、明目功效。除可以製成養生杞子茶，放入湯水中即可變身成湯水食療，適合熬夜過後出現眼澀、雙眼疲勞的球迷們食用。根據消費權益機構報告指出，位元堂寧夏杞子通過營養素、重金屬及除害劑測試，並獲得4.5星高評分，絕對係安全高分之選 ！由即日起至7月15日，位元堂寧夏杞子只售$88/樽 (原價：$115/樽)，快去入貨！位元堂門市及網店有售。
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熬夜睇波易傷身 杞子補眼護肝
四年一度歐國盃令全城熱血沸騰，球迷們不想錯過任何一場賽事。但因時差關係，不得不熬夜看球賽，傷眼兼損肝，實在有損健康。杞子是公認的護眼食品，藥食兩用中藥材之一，具滋補肝腎、明目功效。除可以製成養生杞子茶，放入湯水中即可變身成湯水食療，適合熬夜過後出現眼澀、雙眼疲勞的球迷們食用。根據消費權益機構報告指出，位元堂寧夏杞子通過營養素、重金屬及除害劑測試，並獲得4.5星高評分，絕對係安全高分之選 ！由即日起至7月15日，位元堂寧夏杞子只售$88/樽 (原價：$115/樽)，快去入貨！位元堂門市及網店有售。