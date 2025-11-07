熱水源源不絕 添加冬日暖意 煤氣恆溫熱水爐限時激減高達$500

即日起至2026年1月15日，凡購買指定煤氣恆溫熱水爐即享冬日限時優惠。TGC煤氣恆溫熱水爐RS161RM/TM即減$500；SIMPA煤氣恆溫熱水爐 RS11RM/TM即減$300；TGC煤氣恆溫熱水爐 NSW13RM/TM(W/S)即減$300。此外，即日起凡購買任何以上指定TGC或SIMPA熱水爐，同時加配TGC TTH2150多功能浴暖寶，更可享額外$400折扣（優惠價：$2,280），締造全方位的溫暖沐浴體驗。(* 優惠受條款及細則約束)

Towngas

查詢：2232 1000