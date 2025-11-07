熱水源源不絕 添加冬日暖意 煤氣恆溫熱水爐限時激減高達$500

Towngas Lifestyle旗下TGC及SIMPA推出限時優惠，帶來一系列精選煤氣恆溫熱水爐，讓你在家中盡情享受療癒身心的沐浴時光，為冬日增添幸福暖意。TGC及SIMPA煤氣恆溫熱水爐均具備自動恆溫功能，一年四季水溫同樣貼心舒適，穩定提供源源不絕的熱水，從此冬季沐浴無需與時間競賽，告別水溫忽冷忽熱的情況。其中TGC煤氣恆溫熱水爐NSW13RM/TM和NSW16RM/TM更具IoT-Ready功能，連接外置控制器後，只需連結手機應用程式，即可自訂個人專屬水溫，享受最貼心舒適的沐浴體驗。用戶更可透過手機實時監察，查看熱水爐的煤氣及用水使用狀況，輕鬆控制能源使用量。
即日起至2026年1月15日，凡購買指定煤氣恆溫熱水爐即享冬日限時優惠。TGC煤氣恆溫熱水爐RS161RM/TM即減$500；SIMPA煤氣恆溫熱水爐 RS11RM/TM即減$300；TGC煤氣恆溫熱水爐 NSW13RM/TM(W/S)即減$300。此外，即日起凡購買任何以上指定TGC或SIMPA熱水爐，同時加配TGC TTH2150多功能浴暖寶，更可享額外$400折扣（優惠價：$2,280），締造全方位的溫暖沐浴體驗。(* 優惠受條款及細則約束)
