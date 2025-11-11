熱門搜尋:
全運會 網上熱話 林作 壽司郎 新店關注組 深圳好去處 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2025-11-11 07:30:00
日報

爆炸戲棚獲香港藝術中心邀請 《童話帝國》明年1月隆重上演

分享：

一直致力在香港推動長壽音樂劇發展的爆炸戲棚，繼2022年推出全港首齣長壽音樂劇《我們的青春日誌》，以及去年推出《小男人周記》後，爆炸戲棚藝術總監陳恩碩獲香港藝術中心邀請，親自操刀創作全新合家歡長壽音樂劇《童話帝國》，並取址麥高利小劇場作長壽演出，成為香港史上首個於現有劇院作駐場演出的長壽音樂劇項目。《童話帝國》將於20261月進行預演，門票將於今年1212日起於爆炸戲棚網站開賣。該劇講述立志成為電子遊戲設計師的童童與將電子遊戲視為不切實際的媽媽，走進電子遊戲《童話帝國》虛擬世界的奇幻歷險。
場次：逢星期五、六、日
購票網站

adblk5

ADVERTISEMENT

ad