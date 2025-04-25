爆炸戲棚首個「兒童音樂劇培訓課程」即日起接受5至12歲兒童報名 陳恩碩 x 胡寶秀博士 師徒聯手打造

全方位音樂劇創作及製作人陳恩碩於2014年創立並擔任藝術總監的爆炸戲棚成立至今已經十週年，除了推出全港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》等多個本土原創音樂劇製作之外，陳恩碩的願景之一，是藉着發掘及培育行業新秀，令音樂劇在香港植根繼而百花齊放。爆炸戲棚將於今年暑假首度推出兒童音樂劇課程，誠邀5至12歲的兒童報名參加。課程將由爆炸戲棚藝術總監陳恩碩監督並擔任課程展演的總導演，由「香港兒童音樂劇始祖」胡寶秀博士擔任戲劇教育顧問，並由精通不同演藝範疇、經驗豐富的星級導師教授戲劇、唱歌及跳舞技能，全方位提升學員的舞台演藝水平。完成課程後，陳恩碩將親自挑選表現優異的學員參與於年底推出的兒童長壽音樂劇演出，讓有潛質、有抱負的小朋友踏上專業舞台發光發亮。歡迎家長與小朋友即日起至5月8日，登入表格報名，或透過電郵或WhatsApp +852 8401 2066 查詢詳情。經遴選後成功報讀課程的學員，將於今年暑假期間接受12堂專業訓練，其後再參與成果展演獲取更多舞台經驗，寓學習於實踐。