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市場資訊
2025-04-25 12:05:00

爆炸戲棚首個「兒童音樂劇培訓課程」即日起接受5至12歲兒童報名 陳恩碩 x 胡寶秀博士 師徒聯手打造

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全方位音樂劇創作及製作人陳恩碩於2014年創立並擔任藝術總監的爆炸戲棚成立至今已經十週年，除了推出全港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》等多個本土原創音樂劇製作之外，陳恩碩的願景之一，是藉着發掘及培育行業新秀，令音樂劇在香港植根繼而百花齊放。爆炸戲棚將於今年暑假首度推出兒童音樂劇課程，誠邀512歲的兒童報名參加。課程將由爆炸戲棚藝術總監陳恩碩監督並擔任課程展演的總導演，由「香港兒童音樂劇始祖」胡寶秀博士擔任戲劇教育顧問，並由精通不同演藝範疇、經驗豐富的星級導師教授戲劇、唱歌及跳舞技能，全方位提升學員的舞台演藝水平。完成課程後，陳恩碩將親自挑選表現優異的學員參與於年底推出的兒童長壽音樂劇演出，讓有潛質、有抱負的小朋友踏上專業舞台發光發亮。歡迎家長與小朋友即日起至58日，登入表格報名，或透過電郵WhatsApp +852 8401 2066 查詢詳情。經遴選後成功報讀課程的學員，將於今年暑假期間接受12堂專業訓練，其後再參與成果展演獲取更多舞台經驗，寓學習於實踐。

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星級導師陣容包括舞蹈大師麥秋成、資深戲劇導師何遠東、在加拿大修讀戲劇及音樂的蘇韻姿、經驗涵蓋編、導、演的資深戲劇工作者葉運強，以及一眾實戰經驗豐富的爆炸戲棚演員張詠怡、駱靖琳、易彥筠、羅曦林及麥樂同，帶領學員接受結合藝術、文學和創意等不同元素的多元培訓。課程除了全方位訓練學員在唱、跳、演各方面的技能外，更幫助他們發展溝通與群體合作技巧，培養良好品格及態度，提升自我價值。

有關爆炸戲棚兒童音樂劇培訓課程

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招募對象年齡：512歲兒童
遴選報名日期：即日起至202558
課程遴選：20255511
訓練日期：20257月至8
課程展演：20258月下旬
爆炸戲棚兒童長壽音樂劇遴選：20259月下旬

報名表格
電郵
WhatsApp+852 8401 2066

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