熱門搜尋:
父親節2024 歐洲國家盃 七一優惠 NOVO LAND 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 簡約公屋 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
市場資訊
2024-06-14 10:00:00
日報

爸爸養生之選 100%全天然海參丸助解決4大健康煩惱

分享：

隨年紀增長及生活充滿壓力，爸爸們面對睡眠質素差、關節出現退化問題、夜頻要密密去洗手間等煩惱，亦要份外關注心血管健康。SC-3海參精元素®可以一次過解決爸爸4大健康煩惱，成分是100%全天然海參，等於食海參，有助從根源改善失眠、易醒、淺眠，亦有助改善夜頻，養護前列，同時有助保養關節，保持活力。而海參亦經研究證實或有益心血管健康，適合關注血壓或血糖人士食用。於619日前到Labway網站 (免費送貨) 或上環總店 (永樂街179號永德商業中心1101-103) 選購SC-3海參精元素®可享高達73折限時優惠，平均低至$349/ (正價$480)，把握機會選購！
熱線：55106907
網站：www.labwaybio.com

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受